청와대 “미 재무부, 한국 환율 사정 깊이 이해…대미투자, 외환시장 안정화 돼야”

청와대가 원·달러 환율 문제와 관련해 "미국 재무부 환율 라인은 우리나라 사정을 아주 깊이 이해하고 있다"면서 "펀더멘탈에 부합하도록 환율 시장이 움직이는 것이 우리나라에도 중요하고 미국 입장에서도 당연히 관심사항"이라고 밝혔다.

청와대 고위 관계자는 12일 이탈리아 로마에서 기자들과 만나 이같이 최근 재정경제부 국제차관보가 미국 워싱턴을 방문한 배경에 대한 설명을 하면서 "대미투자와 관련해 특정한 환율 레벨이 있지는 않으며, 시장이 좀 안정화돼야 한다"며 이같이 말했다.

지난해 한·미 정상회담과 관세협상 결과로 발표된 조인트 팩트시트에는 외환시장 안정성 조항이 포함돼 있다.