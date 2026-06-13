민주당 “국민의힘, 투표용지 사태 악용한 정부 흠집내기 중단해야”

더불어민주당은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민의힘을 향해 정부 흠집내기용 정쟁을 중단하라고 촉구했다.

이주희 민주당 원내대변인은 13일 서면 브리핑에서 “이번 지방선거의 투표용지 부족 사태에 대해 철저한 진상규명과 엄중한 책임자 처벌, 개헌을 포함한 모든 가능성을 열어두고 대응하고 있다”며 “국가적 사태를 이재명 정부 흠집내기용 정쟁으로 악용하는 구태를 즉각 중단하고 자중하라”고 했다.

그는 “위원장 사퇴에 따른 직무대행 체제에서 직무대행의 직무수행은 불가피한 행정 절차임에도 사적 인연을 운운하며 대통령까지 걸고넘어지는 것은 구태일 뿐”이라고 지적했다.

그러면서 “선관위가 야기한 국민참정권 침해는 기구의 존립 의무를 다하지 못한 명백한 잘못이지만, 그것이 부정선거론자 주장의 정당화 근거는 될 수 없다”며 “국민의힘은 소모적인 공세를 멈추고 부정선거론에 동조하거나 재선거를 요구하는 등 당내 난맥상부터 정리하라”고 말했다.

이 대변인은 “지금은 정쟁이 아니라 참정권 침해의 진실을 밝히고 헌법상 기본권을 보호하기 위해 초당적으로 협력해야 할 때”라며 “민주당은 집권여당으로서 모든 역량을 동원해 이번 사태를 바로잡는 데 최선을 다하겠다”고 했다.