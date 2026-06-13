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본문 요약

미국과 이란이 구체적인 종전 논의를 이어가면서도 호르무즈 해협에선 다시 충돌했다.

이란은 미국과 종전 MOU 서명 이후에도 호르무즈 해협 통제권을 계속 유지하면서 궁극적으로는 '수수료'를 받겠다는 입장을 공식화한 상태다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 이란 국영TV에서 "호르무즈 해협 관리 문제는 전쟁 이전의 상태로 돌아가지는 않을 것"이라고 밝혔다.

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종전 합의 중인 미·이란, 호르무즈 해협서 공방전

입력 2026.06.13 17:16

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

호르무즈 해협. 로이터연합뉴스

호르무즈 해협. 로이터연합뉴스

미국과 이란이 구체적인 종전 논의를 이어가면서도 호르무즈 해협에선 다시 충돌했다.

미국의 중동 작전을 관할하는 중부사령부(CENTCOM)는 12일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X)에서 “이란이 호르무즈 해협을 통과하는 상선들을 타격하기 위해 여러 대의 편도 공격형 드론(자폭 드론)을 발사했다”며 “미군은 최근 몇 시간 동안 이 드론들을 모두 격추했다”고 밝혔다.

이는 트럼프 행정부 고위 관계자가 전날 “미국과 이란이 조만간 협정에 서명할 가능성이 80~85%”라고 말한 지 불과 몇 시간 만에 나온 조치라고 블룸버그통신은 전했다.

미국과 이란이 종전 MOU(양해각서) 서명을 앞둔 가운데에도 호르무즈 해협을 중심으로 한 양측의 충돌은 이어지고 있다.

이란은 자국군의 승인 없이 해협을 통과하려는 상선에 드론 공격을 시도하는 등 통제권을 행사하려 하고, 미군도 상선을 위협하는 이란 드론을 격추하는 등 무력 대응을 지속하고 있다.

양국이 종전에 합의하더라도 호르무즈 해협의 통항이 전쟁 이전 상태로 즉각 되돌려질지는 알 수 없는 상황이다.

이란은 미국과 종전 MOU 서명 이후에도 호르무즈 해협 통제권을 계속 유지하면서 궁극적으로는 ‘수수료’를 받겠다는 입장을 공식화한 상태다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 이란 국영TV에서 “호르무즈 해협 관리 문제는 전쟁 이전의 상태로 돌아가지는 않을 것”이라고 밝혔다.

반면 미국은 협정 체결 이후 약 한 달 안에 해협 통항량을 정상 수준으로 회복하는 것을 목표로 하고 있다고 블룸버그통신이 외교 소식통을 인용해 전했다.

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