이 대통령 “패가망신 주가조작 그만, 정론직필 언론인으로 돌아가시라”

호재성 기사 띄워 90억 이득 챙긴 사례 거론 “신고하면 처벌 감면, 자수하시기를” 경고 “비정상의 정상화, 피할 수 없는 과제” 강조

이재명 대통령은 13일 언론사 기자가 기사로 주가를 띄워 부당이득을 챙긴 사례를 거론하면서 “패가망신하는 주가조작 이제 그만하시고 정론직필하는 정상적 언론인으로 돌아가시길 바란다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스에 금융감독원 자본시장 특별사법경찰이 최근 경제 매체 기자와 브로커 등 2명을 자본시장법 위반 혐의로 구속했다는 기사를 첨부하며 이같이 적었다.

해당 기사는 이들 일당이 주가를 띄우기 위해 작성한 기사가 2000건에 이른다고 보도했다. 이들이 호재성 기사 출고 전 미리 주식을 사들여 차익을 챙기는 방식으로 얻은 부당이득은 90억원에 달하는 것으로 전해졌다.

이 대통령은 “이미 저지른 일이라면 공익신고하면 처벌 감면에 신고 포상금도 지급되니 자수하길 바란다”고 경고했다.

그러면서 “규칙을 지키는 선량한 국민에게 피해를 끼치며 규칙을 어겨 이익을 얻는 모든 행태가 구시대의 비정상”이라며 “함께 잘 사는 대한민국을 만들기 위해서는 모든 비정상의 정상화는 피할 수 없는 시대적 과제”라고 강조했다.