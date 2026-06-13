한미일 도쿄서 북한 관련 협의···“비핵화 목표·UN 결의 이행 재확인”

외교부는 지난 12일 일본 도쿄에서 미국 국무부와 일본 외무성과 함께 북한 관련 협의를 열었다고 13일 밝혔다.

회의에는 김상일 외교부 북핵정책과장과 데이비드 와일레졸 미국 국무부 한일 동아태 부차관보, 오쓰카 겐고 일본 외무성 아시아대양주국 심의관이 참석해 최근 한반도 및 역내 정세에 관한 평가를 공유했으며 한반도의 완전한 비핵화 목표와 유엔 안전보장이사회 결의 이행 노력을 재확인했다.

외교부는 “남북 간 긴장 완화와 신뢰 구축을 위한 우리 측의 노력을 설명했다”며 “한미일 3국은 한반도 평화·안정을 위한 협력 방안을 논의했다”고 전했다.

지난 8∼9일 시진핑 중국 국가주석의 방북과 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담 관련 논의도 이뤄진 것으로 보인다. 북러 간 군사적 밀착에 대응한 협력은 우리 외교부 발표에는 언급되지 않았다.

이와 별도로 한미일 사무국 운영이사회도 같은 날 도쿄에서 열렸다.

이원우 외교부 북미국장과 와일레졸 부차관보, 오쓰카 심의관이 참석해 안보·경제·첨단기술 등 분야에서 진행 중인 한미일 협력사업의 이행 현황을 점검하고 가시적 성과 도출을 위한 구체적 방안을 논의했다고 외교부는 밝혔다.

이 국장은 일본 외무성 관계자들과 따로 만나 한미·한일 동맹을 포함한 여러 현안에 관한 의견도 교환했다.