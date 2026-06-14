창간 80주년 경향신문

이 대통령, ‘르네상스 발원지’ 피렌체 방문…메디치 가문 컬렉션 한국 전시 교류 추진

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 13일 이탈리아 토스카나주 피렌체를 찾아 에우제니오 자니 주지사와 면담했다.

이탈리아를 국빈 방문한 이 대통령은 조르자 멜로니 총리와 정상회담을 한 로마를 떠나 이날 '르네상스 탄생지' 피렌체로 이동해 자니 주지사와 문화·지방협력 심화 등을 주제로 대화를 나눴다.

이 대통령의 피렌체 방문은 이탈리아 정부의 초청 국빈에 대한 관례에 따른 지방도시 방문이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이 대통령, ‘르네상스 발원지’ 피렌체 방문…메디치 가문 컬렉션 한국 전시 교류 추진

입력 2026.06.14 06:00

이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일(현지시간) 피렌체 우피치미술관에서 열린 국립중앙박물관과 우피치 미술관의 ‘박물관 프로그램 및 서비스 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)’ 체결식에 입장하고 있다. 연합뉴스

이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일(현지시간) 피렌체 우피치미술관에서 열린 국립중앙박물관과 우피치 미술관의 ‘박물관 프로그램 및 서비스 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)’ 체결식에 입장하고 있다. 연합뉴스

유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 13일(현지시간) 이탈리아 토스카나주 피렌체를 찾아 에우제니오 자니 주지사와 면담했다.

이탈리아를 국빈 방문한 이 대통령은 조르자 멜로니 총리와 정상회담을 한 로마를 떠나 이날 ‘르네상스 탄생지’ 피렌체로 이동해 자니 주지사와 문화·지방협력 심화 등을 주제로 대화를 나눴다.

이 대통령의 피렌체 방문은 이탈리아 정부의 초청 국빈에 대한 관례에 따른 지방도시 방문이다. 앞서 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령도 2023년 국빈 방한 당시 판문점과 경남 합천 해인사를 방문한 바 있다고 강유정 청와대 수석대변인은 전했다.

이 대통령은 면담에서 “르네상스가 탄생하고 발전한 고장이자 세계적인 우피치 미술관을 보유한 토스카나가 2003년부터 피렌체 한국영화제를 통해 한국 영화의 예술성과 작품성을 유럽과 세계무대에 선보여오고 있다”면서 “(타결이 예정된) 한국과 이탈리아 간 영화 공동제작 협정을 바탕으로 양국의 우수한 제작역량에 기반한 작품들이 더 많이 만들어지기를 기대한다”고 말했다.

자니 주지사는 “이 대통령의 자서전을 감명 깊게 읽었다”면서 소년공 시절의 일이나 인권 변호사로서 가난한 사람들을 위해 활동했던 경력 등을 언급했다. 그는 이 대통령에게 “한국의 민주주의는 물론 국제사회의 민주주의 발전을 위해서도 큰 역할을 할 것으로 기대한다”고 했고, 이 대통령은 “다 민주주의의 힘이라고 본다”고 답했다.

이 대통령은 “연간 100만 명의 우리 국민 중 다수가 토스카나를 방문하는 만큼 우리 국민을 위한 편의 증진 및 치안 확보에 대해 각별한 관심을 가져달라”고 요청했다.

유홍준 국립중앙박물관장과 시모네 베르데 우피치 미술관장이 13일(현지시간) 이탈리아 피렌체 우피치미술관에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 ‘박물관 프로그램 및 서비스 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)’ 서명 후 악수하고 있다. 연합뉴스

유홍준 국립중앙박물관장과 시모네 베르데 우피치 미술관장이 13일(현지시간) 이탈리아 피렌체 우피치미술관에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 ‘박물관 프로그램 및 서비스 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)’ 서명 후 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 주지사 면담 후 ‘르네상스 예술의 정수’로 평가받는 우피치 미술관을 찾았다. 이 대통령의 방문을 계기로 우피치 미술관은 한국의 국립중앙박물관과 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 양 기관은 이번 협력 MOU 체결에 따라 우피치 미술관의 대표 작품인 조토의 ‘오니 산티 마돈나’, 보티첼리의 ‘비너스의 탄생’, 레오나르도 다빈치의 ‘수태고지’ 등 메디치 가문의 방대한 작품을 한국에 소개하는 전시 교류 방안에 대한 논의도 이어갈 예정이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글