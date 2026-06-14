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청와대 “긴 안목으로 평화공존 추진”…북 외무성 담화에 입장

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청와대가 14일 "정부는 긴 안목을 가지고 한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진할 것"이라고 밝혔다.

이는 한국과 유럽연합이 정상회담 결과로 채택한 공동성명에서 북한을 규탄하는 내용이 포함된 데 대해 북한이 강력하게 반발하는 담화를 발표하자 청와대가 내놓은 입장이다.

청와대 관계자는 이날 이같이 입장을 밝히면서 "EU도 한반도의 긴장 완화와 평화 정착을 위한 우리 정부의 정책을 지지한다"고 설명했다.

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청와대 “긴 안목으로 평화공존 추진”…북 외무성 담화에 입장

입력 2026.06.14 06:00

이재명 대통령과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 EU이사회 본부에서 공동언론발표를 마친 뒤 회견장을 나서고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 EU이사회 본부에서 공동언론발표를 마친 뒤 회견장을 나서고 있다. 연합뉴스

청와대가 14일 “정부는 긴 안목을 가지고 한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진할 것”이라고 밝혔다. 이는 한국과 유럽연합(EU)이 정상회담 결과로 채택한 공동성명에서 북한을 규탄하는 내용이 포함된 데 대해 북한이 강력하게 반발하는 담화를 발표하자 청와대가 내놓은 입장이다.

청와대 관계자는 이날 이같이 입장을 밝히면서 “EU도 한반도의 긴장 완화와 평화 정착을 위한 우리 정부의 정책을 지지한다”고 설명했다.

앞서 이재명 대통령과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 지난 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 정상회담을 하고 “러시아-북한 간 불법적 군사협력을 강력히 규탄한다”, “북한은 핵확산금지조약(NPT)상 핵보유국으로 결코 인정되지 않을 것” 등의 조항이 포함된 공동성명을 채택했다.

청와대 고위관계자는 13일 “이미 한국 정부가 밝힌 입장을 그대로 성명에 표현한 것”이라며 “그동안의 한국 정부 입장에서 더 나아간 것은 아니다”라고 설명했다.

이에 대해 북한은 같은 날 외무성 ‘10국 대변인’ 명의의 담화를 통해 “도발적 문구들을 쪼아박은 공동성명”이라며 “이것은 우리 국가에 대한 엄중한 적대행위로 지금껏 입 닳도록 떠들어온 위장간판을 스스로 내팽개친 것이나 다름없다”고 비난했다.

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