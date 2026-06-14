트럼프 “이란과 비핵화 합의 14일 서명”···액시오스 “전자서명 할 듯”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁 종식 및 비핵화를 위한 합의가 14일(미국 현지시간) 체결될 예정이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 13일 자신의 SNS인 트루스소셜을 통해 이 같은 계획을 공개하며 “서명 직후 호르무즈 해협이 모든 국가에 개방될 것”이라고 말했다.

그는 2015년 버락 오바마 행정부가 체결한 이란핵합의(JCPOA)에 대해 “핵무기로 가는 쉽고도 순탄한 길을 열어준 합의”라고 비판했다. 이어 “내가 이란과 체결할 합의는 정반대”라며 이번 합의가 이란의 핵무기 보유를 원천적으로 차단하는 장벽이 될 것이라고 강조했다.

또 “이란은 더는 핵무기를 원하지 않으며 구매·개발·조달 등 어떤 방식으로도 핵무기를 보유하지 않을 것”이라며 비핵화 약속을 받게 될 것이라고 주장했다. 아울러 “미국과 이란의 관계는 이전 행정부 시절보다 훨씬 다르고 더 나아질 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 오바마 행정부가 이란에 17억달러의 현금을 포함해 수천억 달러를 제공했다고 비판하며 “이번 합의에는 돈이 오가지 않을 것”이라고 밝혔다.

현재 양국이 잠정 합의한 양해각서(MOU)는 이란의 비핵화 이행을 전제로 동결 자산 해제와 제재 완화를 포함하는 것으로 알려져 있다. 트럼프 대통령의 발언은 서명과 동시에 직접적인 경제적 대가를 지급하지 않는다는 의미로 해석된다.

그는 또한 “적절한 시점에 미국은 이란 핵시설 깊숙이 묻혀 있는 고농축 우라늄을 확보해 이란 또는 미국에서 희석·폐기할 것”이라며, 지난해 미군의 이란 핵시설 공습에 투입됐던 B-2 폭격기와 조종사들의 역할을 언급했다.

이어 “이란 및 중동 전체와 협력하기를 기대한다”면서도 “합의 이행이 순조롭게 진행되지 않을 경우 다시 사용하고 싶지 않은 최후의 수단이 있다”고 경고해 군사적 대응 가능성을 시사했다.

미국 온라인 매체 액시오스는 13일 미국과 이란이 중재국인 파키스탄, 카타르와 함께 14일 화상회의를 열고 전자서명 방식으로 MOU를 체결할 것으로 예상된다고 보도했다.

보도에 따르면 양측은 휴전을 60일 연장하고 호르무즈 해협을 개방하는 한편, 이란 핵 프로그램 관련 협상을 시작하는 내용의 양해각서에 서명할 전망이다.

애초에는 스위스 제네바에서 JD 밴스 미국 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 만나 합의문에 서명할 가능성이 거론됐으나 미국 내 일정 문제로 인해 온라인 방식이 유력해졌다고 액시오스는 전했다.

트럼프 대통령이 15~17일 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 15일 출국할 예정인 만큼, 밴스 부통령이 해외에서 서명 행사에 참석할 경우 대통령 부재 기간 미국 내에 머물러야 하는 부통령의 역할 수행에 차질이 생길 수 있다는 설명이다.

앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 12일 국영 TV 인터뷰에서 “최종 협상 단계가 마무리되는 대로 합의문이 서명·발표될 것”이라며 “서명은 원격 전자 방식으로 진행된다”고 밝힌 바 있다.

반면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 13일 기자들과 만나 “MOU 서명 시점은 좀 더 지켜봐야 한다”며 14일 서명 가능성에 신중한 입장을 보였다.