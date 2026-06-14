창간 80주년 경향신문

강원도, 여름 휴가철 양양·원주~제주 노선 항공권 추가 할인

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원도는 여름 휴가철을 맞아 양양국제공항 취항사 파라타항공, 원주공항 취항사인 진에어와 함께 제주 노선 항공권 할인 프로모션을 추진한다고 14일 밝혔다.

탑승 기간은 오는 15일부터 8월 31일까지로 여름 휴가철 성수기에도 할인 혜택을 받을 수 있다.

원주~제주 노선의 경우 편도 기준 5000원의 할인 혜택을 제공한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

강원도, 여름 휴가철 양양·원주~제주 노선 항공권 추가 할인

입력 2026.06.14 09:36

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

양양~제주 노선 편도 1만 원, 원주~제주 노선 편도 5000원 할인

양양공항 전경. 양양군 제공

양양공항 전경. 양양군 제공

강원도는 여름 휴가철을 맞아 양양국제공항 취항사 파라타항공, 원주공항 취항사인 진에어와 함께 제주 노선 항공권 할인 프로모션을 추진한다고 14일 밝혔다.

이번 할인 프로모션은 강원도 내 공항 활성화와 고유가에 따른 여행객 부담 완화를 위해 마련했다.

양양~제주 노선은 편도 기준 1만 원의 할인 혜택을 제공한다.

예매 기간은 오는 15일 오전 10시부터 7월 31일까지다.

탑승 기간은 오는 15일부터 8월 31일까지로 여름 휴가철 성수기에도 할인 혜택을 받을 수 있다.

원주~제주 노선의 경우 편도 기준 5000원의 할인 혜택을 제공한다.

예매는 오는 17일 오전 10시부터 7월 31일까지 할 수 있다.

탑승 기간은 오는 18일부터 10월 24일까지로 여름 휴가철은 물론 가을 여행 수요까지 폭넓게 지원한다.

프로모션 할인 코드와 세부 적용 조건은 각 항공사 인터넷 홈페이지 프로모션 페이지와 모바일 웹·앱을 통해 확인할 수 있다.

이동희 강원도 관광국장은 “이번 추가 프로모션은 유류할증료와 물가 상승으로 커진 여행객 부담을 완화하고, 여름철 관광 수요를 활성화하기 위해 마련했다”라며 “보다 많은 이용객이 양양공항과 원주공항을 편리하게 이용할 수 있도록 다양한 지원 정책을 지속해서 추진해 나가겠다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글