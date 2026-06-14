강원도, 여름 휴가철 양양·원주~제주 노선 항공권 추가 할인

양양~제주 노선 편도 1만 원, 원주~제주 노선 편도 5000원 할인

강원도는 여름 휴가철을 맞아 양양국제공항 취항사 파라타항공, 원주공항 취항사인 진에어와 함께 제주 노선 항공권 할인 프로모션을 추진한다고 14일 밝혔다.

이번 할인 프로모션은 강원도 내 공항 활성화와 고유가에 따른 여행객 부담 완화를 위해 마련했다.

양양~제주 노선은 편도 기준 1만 원의 할인 혜택을 제공한다.

예매 기간은 오는 15일 오전 10시부터 7월 31일까지다.

탑승 기간은 오는 15일부터 8월 31일까지로 여름 휴가철 성수기에도 할인 혜택을 받을 수 있다.

원주~제주 노선의 경우 편도 기준 5000원의 할인 혜택을 제공한다.

예매는 오는 17일 오전 10시부터 7월 31일까지 할 수 있다.

탑승 기간은 오는 18일부터 10월 24일까지로 여름 휴가철은 물론 가을 여행 수요까지 폭넓게 지원한다.

프로모션 할인 코드와 세부 적용 조건은 각 항공사 인터넷 홈페이지 프로모션 페이지와 모바일 웹·앱을 통해 확인할 수 있다.

이동희 강원도 관광국장은 “이번 추가 프로모션은 유류할증료와 물가 상승으로 커진 여행객 부담을 완화하고, 여름철 관광 수요를 활성화하기 위해 마련했다”라며 “보다 많은 이용객이 양양공항과 원주공항을 편리하게 이용할 수 있도록 다양한 지원 정책을 지속해서 추진해 나가겠다”라고 말했다.