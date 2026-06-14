인천 ‘훼손 시신’ 발견 닷새째…경찰, 피해자 신원 파악 주력

인천 송도의 재활용품 공공처리시설에서 훼손된 시신 일부가 발견된 사건을 수사하는 경찰이 피해자 신원을 파악하는 데 주력하고 있다.

연수경찰서는 지난 10일 오후 2시 28분쯤 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 발견된 시신의 신원을 확인하기 위해 실종자와 학교 장기 결석자 등을 상대로 확인작업을 벌이고 있다고 14일 밝혔다.

훼손된 시신 일부인 왼쪽 다리는 재활용품 사전 선별 과정에서 센터 직원이 발견했으며, 전체적으로 붕대에 감겨 있었다. 경찰으 발 크기는 210㎜, 무릎 바로 밑 부분부터 발뒤꿈치까지 길이 41㎝ 라고 설명했다.

국립과학수사연구원은 발견된 다리로 성별과 연령 등을 추정하기 위해 정밀감정을 진행하고 있다.

앞서 국과수는 ‘시신의 연령대나 성별을 확인할 수 없다’는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했다. 정밀감정 결과가 나오기까지는 보통 2∼3주가 걸리는 것으로 전해졌다.

경찰은 신체 치수를 토대로 피해자가 어린 학생이나 여성일 가능성이 있다고 보고 인천지역 초·중·고교와 특수학교에 미인정 결석자나 장기결석자가 있는지 확인하고 있다.

연수서는 이번 사건에 60여명의 수사인력을 투입, 훼손된 시신이 재활용품에 섞여 센터로 반입된 과정 등을 수사하고 있다.

송도 재활용품 공공처리시설은 오전 4시부터 재활용품 반입이 시작돼 유리병, 캔류, 플라스틱 등으로 분류하는 선별 작업을 하며 전체 물량을 당일에 처리한다.

시신이 발견된 당일에는 35t가량의 재활용품이 34회에 걸쳐 운반됐으며, 수거 지역별로는 연수구 20회, 중구 14회인 것으로 파악됐다.

경찰은 8개 운반업체의 차량 블랙박스와 운행 기록을 확보해 수거 지역 일대를 확인하고 있다.

경찰 관계자는 “국과수의 정밀감정 결과가 나올 때까지 실종자와 학교 장기결석자 등 모든 가능성을 열어놓고 수사하고 있다”고 말했다.