5월 ICT 수출 478억달러 역대 최고…반도체 뒤에 숨은 강자 SSD

수출액 지난해 5월보다 128.9%↑ 무역수지도 첫 300억달러대 진입 SSD 등 주변기기 수출액 272.9%↑

5월 정보통신산업(ICT) 수출 규모가 월 단위 역대 최고 기록을 달성했다. 인공지능(AI) 데이터센터 건설 훈풍을 탄 솔리드스테이트드라이브(SSD)가 반도체 뒤의 숨은 강자로 ICT 수출을 견인했다.

산업통상부와 과학기술정보통신부는 14일 5월 ICT 수출입 동향을 발표했다. 수출액은 477억9000만달러로 지난해 5월(208억8000만달러)보다 128.9% 증가했다. 수출액과 증가율 모두 역대 최고 기록이다. 중동 사태에도 3개월 연속 400억달러 이상의 수출액을 유지했다.

무역수지도 320억9000만달러 흑자를 남기며 처음으로 300억달러대에 진입했다. 직전 최고 실적은 올해 3월 기록한 273억달러 흑자였다.

ICT 수출 호재를 이끈 품목은 단연 반도체였다. 반도체 수출액은 371억6000만달러로 지난해 5월과 비교해 169.2% 상승했다. AI 서버 투자 증가에 따른 메모리 고정거래가격 상승 영향으로 보인다.

다만 산업부는 반도체 외 다른 품목 선전도 ICT 수출 확대를 견인했다고 설명했다. 대표적으로 컴퓨터·주변기기 수출액은 43억3000만달러로 지난해 5월보다 무려 259.6% 올랐다. ICT 수출 품목 가운데 상승 폭이 가장 컸다.

핵심은 SSD였다. 산업부는 “컴퓨터·주변기기는 AI 서버용 SSD 수요 확대로 4개월 연속 최대 실적을 기록했다”고 밝혔다. 실제로 컴퓨터 수출액은 1억3000만달러(65.2% 상승)에 그쳤지만, SSD가 속한 주변기기는 42억달러의 수출액을 기록했다. 주변기기 수출액은 지난해 5월보다 272.9% 늘었다.

SSD 수출 호조의 배경은 전 세계 AI 에이전트 확산과 데이터센터 투자 확대다. SSD는 데이터를 저장하는 반도체 기반 저장장치다. 국가별 SSD 수출 현황을 보면 한국은 미국에 5월 한 달에만 21억8000만달러 규모의 SSD를 판매했다. 지난해 5월과 비교해 554.1%가 오른 수치다.

중국엔 5억2000만달러(138.0% 상승), 대만엔 1억7000만달러(936.2% 상승) 규모의 SSD를 팔았다. 모두 AI 데이터센터에 적극적으로 투자하는 국가다.

성장하는 기업용솔리드스테이트드라이브(eSSD) 시장도 한몫하고 있다. 시장조사업체 트렌드포스가 지난 11일 발표한 자료에 따르면 올해 1분기 글로벌 eSSD 시장 상위 5개 업체 총매출은 184억6000만달러에 달한다. 지난해 1분기보다 86.1% 성장한 결과다.

한편 디스플레이 15억7000만달러(2.8% 상승), 휴대폰 12억2000만달러(15.9% 상승), 통신장비 2억1000만달러(3.7% 상승) 등 주요 ICT 품목 수출액이 증가했다.