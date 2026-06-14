일본, 곰 습격 늘어난 이유…“코로나 탓이다”

최근 일본에서는 곰이 도심 한복판에 출몰하는 일이 더 이상 낯선 뉴스가 아니다. 지난 8일에는 도치기현 우쓰노미야시 역전 상점가에 곰이 나타나 소동이 벌어졌다. 아키타·이와테·후쿠시마·나가노·히로시마는 물론 도쿄 인근에서도 곰 목격 사례가 이어지고 있다.

문제는 곰만이 아니다. 멧돼지와 사슴 등 대형 야생동물 역시 최근 수년간 도심 출몰 빈도가 눈에 띄게 증가했다. 일본만의 현상도 아니다. 미국, 유럽, 인도, 중국 등 세계 곳곳에서 야생동물이 인간의 생활권 깊숙이 들어오는 사례가 보고되고 있다.

일본의 산림 저널리스트 다나카 아쓰오는 최근 일본 매체 기고문에서 이 현상의 배경 가운데 하나로 코로나19 팬데믹을 지목했다. 그의 주장은 단순한 추측만은 아니다. 실제로 국제 공동연구 결과도 이를 뒷받침한다.

2023년 국제학술지 <사이언스>에 발표된 논문 ‘코로나19 봉쇄 기간 육상 포유류의 행동 반응’에 따르면, 네덜란드 라드바우드대학교 생태학자 말리 터커 연구팀은 전 세계 43종, 2300여 마리 야생 포유류의 GPS 이동 데이터를 분석했다. 연구진은 2020년 코로나 봉쇄 기간과 2019년 같은 시기를 비교한 결과, 강력한 봉쇄가 시행된 지역에서 야생동물의 10일 이동거리가 최대 73% 증가했으며, 도로와의 거리는 평균 36% 가까워진 것으로 나타났다고 밝혔다.

연구진은 사람이 거리에서 사라지면서 동물들이 기존에 위험하다고 인식하던 공간을 적극적으로 탐색하기 시작한 것으로 분석했다. 특히 인간 활동이 활발했던 지역일수록 이런 현상이 두드러졌다.

실제로 팬데믹 당시 전 세계에서는 이른바 ‘동물들의 역습’ 같은 장면들이 잇따라 목격됐다. 미국 샌프란시스코에서는 코요테가 도심 거리를 활보했고, 칠레 산티아고에서는 퓨마가 시내에 출현했다. 이탈리아 로마에서는 멧돼지가 주택가를 돌아다녔고, 인도와 중국에서는 코끼리 떼가 인간 거주지 인근까지 이동했다.

다만 전문가들은 코로나19만으로 최근의 도심 출몰 현상을 모두 설명할 수는 없다고 본다. 야생동물 개체 수 증가도 중요한 원인이다. 세계 각국이 자연보호 정책을 강화하면서 일부 대형 포유류 개체 수는 과거보다 늘어났다. 개체 수가 증가하면 새로운 서식지와 먹이를 찾아 이동하는 개체도 자연스럽게 많아진다.

여기에 도시 환경 자체가 야생동물에게 예상보다 매력적인 공간이 되고 있다는 분석도 나온다. 농작물과 음식물 쓰레기, 가공식품 등 먹이가 풍부하고, 공원·녹지·빈집 같은 은신처도 존재한다. 무엇보다 인간이 야생동물을 적극적으로 쫓아내지 않는 경우가 많다.

최근 생태학계에서는 동물의 행동을 이해하는 개념으로 ‘공포의 생태학’이 주목받고 있다. 동물은 먹이나 번식 기회뿐 아니라 위험을 얼마나 느끼는지에 따라 행동을 결정한다는 이론이다. 인간의 활동이 일시적으로 감소했던 팬데믹 시기, 동물들은 도시를 이전보다 덜 위협적인 공간으로 학습했을 가능성이 있다는 것이다.

다나카는 “한 번 도시로 들어온 야생동물은 그 경험을 기억하고 다시 도시를 찾는 경우가 많다”고 지적했다. 인간이 사라졌던 몇 년의 경험이 야생동물의 행동 지도를 바꿔놓았을 수 있다는 의미다.

결국 오늘날 도심에서 곰과 멧돼지, 사슴을 마주치는 현상은 단순히 동물이 늘어났기 때문만은 아닐 수 있다. 코로나19라는 전례 없는 사건이 인간과 야생동물 사이의 심리적 경계선을 흔들어 놓았고, 그 결과 동물들은 도시를 새로운 서식지 후보로 인식하기 시작했는지도 모른다. 과학자들이 주목하는 것은 단순한 출몰 증가가 아니다. 팬데믹 이후 야생동물들이 인간을 얼마나 덜 두려워하게 됐는가 하는 변화다.