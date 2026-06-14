창간 80주년 경향신문

‘내 주변 재난정보 실시간 확인’ 안전디딤돌 앱 기능 확대

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

스마트폰을 통해 재난문자와 주변 대피소 등 각종 재난·안전 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 '안전디딤돌' 앱의 기능이 확대된다.

안전디딤돌 앱에서 지원하는 언어는 기존 3종에서 22종으로 대폭 확대해, 국내 체류 외국인 약 287만 명 중 97%가 자신이 사용하는 언어로 재난·안전정보를 제공받을 수 있게 됐다.

행안부는 "한국어에 익숙하지 않은 외국인도 국내에서 발생하는 재난정보를 쉽게 받아보고, 재난 상황에 신속히 대응할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘내 주변 재난정보 실시간 확인’ 안전디딤돌 앱 기능 확대

입력 2026.06.14 12:00

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘내 주변 재난정보 실시간 확인’ 안전디딤돌 앱 기능 확대

스마트폰을 통해 재난문자와 주변 대피소 등 각종 재난·안전 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 ‘안전디딤돌’ 앱의 기능이 확대된다.

행정안전부는 안전디딤돌 앱 이용자가 현재 머무는 지역의 재난 상황을 바로 파악할 수 있도록 앱의 기능을 추가했다고 14일 밝혔다.

이번 개편으로 앱을 통해 제공되는 대피소 등 재난·안전 관련 시설 정보는 기존 16종(경찰서·소방서·혈액원·약국·일반병원·응급의료센터·민방위 대피시설 등)에서 43종(국립공원대피소·하천범람지도·산불발생이력·지진발생이력·침수흔적도·해안침수예상도·열분포도 등 27종)으로 늘어났다.

또 이용자는 주변 대피소 등 시설 위치를 지도 상에서 확인하고, 해당 시설까지의 이동 경로도 안내받을 수 있다. 아울러 해당 지역에 발송된 재난문자를 앱의 첫 화면에서 볼 수 있다.

안전디딤돌 앱에서 지원하는 언어는 기존 3종(영어, 중국어, 일본어)에서 22종으로 대폭 확대해, 국내 체류 외국인 약 287만 명 중 97%가 자신이 사용하는 언어로 재난·안전정보를 제공받을 수 있게 됐다. 행안부는 “한국어에 익숙하지 않은 외국인도 국내에서 발생하는 재난정보를 쉽게 받아보고, 재난 상황에 신속히 대응할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이밖에 국내에 머무는 외국인을 위한 ‘이머전시레디앱’도 함께 개편됐다. 해당 앱은 외국인을 대상으로 재난문자, 행동요령, 대사관 정보 등을 제공한다.

박형배 행안부 안전예방정책실장은 “재난안전정보를 현재 위치 기반으로 안내받을 수 있어 실제 재난 상황에서의 정보 활용성을 더욱 높였다”며 “앞으로도 국내 거주하는 국민과 외국민 모두에게 재난 상황에서 필요한 정보를 신속, 정확하게 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글