서산 대산항, 3년 연속 11만t급 크루즈 출항···‘글로벌 해양관광 허브’ 성큼

코스타세레나호 2100여 명 태우고 출항 27일 충남 첫 국제 크루즈 기항 예정

충남 서산시가 3년 연속 국제 크루즈선 모항 운영에 성공하며 해양관광 도시로서 입지를 강화하고 있다.

14일 서산시에 따르면 전날 국제 크루즈선 ‘코스타세레나호’가 승객 2100여 명과 승무원 1100여 명을 태우고 서산 대산항에서 출항했다.

총톤수 11만4000t 규모의 코스타세레나호는 길이 290m, 전폭 35m의 대형 크루즈다. 해당 선박은 2024년과 지난해에 이어 올해까지 3년 연속 대산항을 모항으로 출항했으며 이번 일정이 마지막 운항이다.

크루즈는 6박7일 일정으로 일본 오키나와와 대만 기륭을 거쳐 오는 19일 부산항에 입항한다. 특히 오키나와에서 1박2일간 체류하며 주·야간 관광을 즐기는 ‘크루즈 오버나잇’ 일정도 포함됐다.

출항 전 대산항 국제여객터미널 일원에서는 지역 농특산물과 관광자원을 알리는 홍보 부스도 운영됐다. 오는 20~21일 개최되는 제25회 팔봉산 감자축제를 홍보하기 위해 팔봉산 감자 500㎏이 선박에 선적됐으며 지역 농특산물 전시와 관광 캐릭터 ‘가티’·‘오슈’를 활용한 관광 홍보도 진행됐다.

한편 오는 27일에는 충남 최초로 국제 크루즈선 ‘비지오호’가 대산항에 기항할 예정이다.