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본문 요약

세종시는 15일부터 다음달 3일까지 고향사랑기부자를 대상으로 답례품을 추가 증정하는 특별 이벤트 '세종시 답례품 쟁탈전'을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 행정수도 세종을 응원하는 전국 기부자들에게 감사의 뜻을 전하고 세종시의 우수 답례품을 널리 알리기 위해 마련됐다.

이벤트 기간 중 고향사랑e음 등 기부 창구를 통해 세종시에 10만원 이상 기부한 사람 가운데 기부 순서 끝자리가 5번인 기부자 20명에게 3만원 상당의 답례품을 추가로 제공한다.

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세종시에 10만원 기부하면 ‘답례품+네이버페이’···800명 추가 혜택 쏜다

입력 2026.06.14 12:03

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

15일부터 다음달 3일까지 ‘세종시 답례품 쟁탈전’

세종고향사랑기부제 이벤트 홍보물. 세종시 제공

세종고향사랑기부제 이벤트 홍보물. 세종시 제공

세종시는 15일부터 다음달 3일까지 고향사랑기부자를 대상으로 답례품을 추가 증정하는 특별 이벤트 ‘세종시 답례품 쟁탈전’을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 행정수도 세종을 응원하는 전국 기부자들에게 감사의 뜻을 전하고 세종시의 우수 답례품을 널리 알리기 위해 마련됐다.

이벤트 기간 중 고향사랑e음 등 기부 창구를 통해 세종시에 10만원 이상 기부한 사람 가운데 기부 순서 끝자리가 5번인 기부자 20명에게 3만원 상당의 답례품을 추가로 제공한다. 답례품 종류는 무작위 추첨 방식으로 결정된다.

또 답례품 당첨자를 제외한 기부자 780명에게는 네이버페이 3000원권을 지급해 총 800명에게 추가 혜택을 제공할 예정이다.

세종시는 우수 답례품 홍보를 위해 고향사랑e음 세종시 답례품몰에 경품으로 제공될 답례품 소개 페이지를 이벤트 기간에 맞춰 공개한다.

한편 고향사랑기부제는 본인 주소지를 제외한 지방자치단체에 연간 최대 2000만원까지 기부할 수 있는 제도다. 10만원까지는 전액 세액공제를 받을 수 있으며 초과분은 구간별 공제율이 적용된다.

또 기부금의 30% 이내에서 지역 특산물 등의 답례품을 받을 수 있어 10만원 기부 시 세액공제와 답례품을 합쳐 13만원 이상의 혜택을 받을 수 있다.

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