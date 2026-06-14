효성중공업, 미국 현지서 첫 초고압차단기 생산한다

에너지인프라 업체 콴타 자회사와 합작법인 설립 10월부터 미국 현지에서 초고압차단기 생산 돌입 “국내 최초 미국서 변압기·차단기 생산 능력 갖춰”

효성중공업이 미국 현지에서 초고압차단기를 생산할 수 있는 기틀을 마련했다. 인공지능(AI) 데이터센터 건설 바람에 대응하려는 조처다.

효성중공업은 14일 자회사 효성 HICO가 북미 에너지인프라 솔루션 업체 콴타의 자회사와 가스절연차단기 합작법인 설립 계약을 체결했다고 밝혔다. 합작법인은 7월에 세워진다.

두 회사의 합작법인은 10월부터 미국 펜실베이니아주에 있는 콴타의 캐논스버그 공장에서 72.5㎸(킬로볼트)부터 800㎸까지 다양한 초고압차단기 생산에 돌입한다.

효성중공업은 “이번 합작법인 설립으로 국내 전력기기 업체 가운데 최초로 미국에 변압기와 차단기 생산 능력을 모두 갖추게 됐다”고 설명했다. AI 데이터센터 건설과 노후 전력망의 현대화 등에 따른 미국 내 전력기기 수요 확대에 대응하고 공급망 우위를 선점하겠다는 취지라고 밝혔다.

콴타는 미국 최대 전력·에너지 인프라 EPC(설계·조달·시공) 전문 기업이다. 효성중공업은 유틸리티, 발전, 에너지저장장치(ESS), 데이터센터 등 대규모 전력수요 시설과 넓은 고객 네트워크를 보유한 콴타와의 협력이 미국 시장 진출에 중요한 교두보라고 보고 있다.

실제로 조현준 효성 회장은 지난 3월 미국 현지에서 콴타 최고경영자와 주요 경영진을 만나 합작법인 설립을 이끌었다. 조 회장은 “양사는 이미 차단기·변전소 설비 공급부터 송전·재생에너지 연계 사업까지 협력을 이어오며 두터운 관계를 쌓아왔다”고 밝혔다.

효성중공업은 올해 초 미국 유력 송전망 운영사와 국내 전력기기 업체 가운데 역대 최대인 7870억원 규모의 전력기기 공급 계약을 체결했다.