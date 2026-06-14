반도체 부품사도 AI발 실적 훈풍 기대…삼성전기 “실리콘 커패시터 주도”

인공지능(AI) 슈퍼사이클을 타고 반도체 초호황이 이어지는 가운데 삼성전기·LG이노텍 등 반도체 부품 공급 기업들의 실적 고공행진이 예상된다. 삼성전기는 반도체 패키지 기판과 차세대 AI 핵심 부품으로 꼽히는 실리콘 커패시터 등에서 글로벌 빅테크 기업들을 상대로 입지를 넓히겠다는 포부를 밝혔다.

14일 에프엔가이드 컨센서스(실적 전망치)에 따르면 삼성전기의 올 2분기 매출은 3조2762억원, 영업이익은 3814억원으로 전망된다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출과 영업이익이 각각 약 17%, 79%씩 증가한 수치다.

이는 주력 제품인 적층세라믹커패시터(MLCC) 등 반도체 기판의 판매 호조에 따른 것으로 추정된다. 전자산업의 ‘쌀’로 불리는 MLCC는 스마트폰·노트북 등 기기에 필수 탑재되는 것은 물론, 최근 AI 서버용 수요가 치솟고 전장 수요도 높아지면서 ‘몸값’이 치솟은 상태다. 증권가는 빅테크 등 고객사들의 ‘러브콜’이 이어지고, 국내외 증설 논의가 본격화하고 있어 당분간 실적 상향이 계속될 것으로 보고 있다.

삼성전기는 MLCC 등 반도체 기판 외에 AI 반도체 핵심 부품으로 각광받는 실리콘 커패시터 산업도 주도하겠다는 계획이다. 김원기 실리콘 커패시터 그룹장은 지난 11일 서울 중구 삼성전자 기자실에서 연 제품 세미나에서 “AI 인프라 투자 확대로 실리콘 커패시터를 활용한 전력 안정화 솔루션의 중요성이 커지고 있다”며 시장 주도 의지를 밝혔다.

커패시터는 전기를 일시 저장했다가 반도체가 필요로 할 때 안정적으로 공급하는 ‘물탱크’ 역할을 하는 부품으로, 전기 ‘노이즈’를 걸러내는 역할도 한다. AI 서버와 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 증가에 따라 고밀도 전자장치 안정성을 높여 성능을 개선하는 실리콘 커패시터가 주목받고 있다. 삼성전자는 최근 미국 빅테크 기업과 1조5700원 어치 규모 공급 계약도 체결했다. 김 그룹장은 삼성전기의 “패키지 기판과 실리콘 커패시터를 모두 공급할 수 있는 ‘토털 솔루션’ 역량”을 강조하며 “고객사별 요구사항에 유연하게 대응할 수 있는 맞춤형 역량과 차별화된 품질 보증 경쟁력으로 시장 주도권을 잡을 것”이라고 밝혔다.

AI 서버 및 메모리용 패지키 기판 수요가 늘어나면서 LG이노텍의 실적 전망치도 높아지고 있다. 이날 기준 컨센서스에 따르면 LG이노텍의 올 2분기 매출은 4조8562억원, 영업이익은 1476억원이다. 이는 전년 동기 대비 23.4%, 1195%씩 증가한 수치다. LG이노텍의 최대 고객사인 애플의 판매 호조와 더불어 AI 서버와 고성능 반도체용 패키지 기판 수요가 늘어난 결과로 풀이된다. 박준서 미래에셋증권 연구원은 “기판 업황은 고객사가 먼저 찾아오는 공급자 우위 구조로 변화하고 있다”고 밝혔다.