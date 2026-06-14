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금천구 ‘최대 규모’ 실내놀이터 3호점 15일 개관

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본문 요약

서울 금천구가 15일부터 어린이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 공공 실내 놀이 시설 '서울형 키즈카페 금천구 시흥2동 노리뜰점'을 운영한다고 14일 밝혔다.

서울시 우리동네키움포털에서 사전 예약 후 이용할 수 있다.

유성훈 금천구청장은 "노리뜰점이 아이들에게는 마음껏 뛰어놀 수 있는 안전한 놀이 공간이자 부모들에게는 육아 부담을 덜어주는 든든한 돌봄 공간이 되길 바란다"며 "앞으로도 놀이와 돌봄이 결합된 공공 보육 인프라를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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금천구 ‘최대 규모’ 실내놀이터 3호점 15일 개관

입력 2026.06.14 13:13

  • 류인하 기자

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서울형 키즈카페 금천구 시흥2동 노리뜰점 내부 모습. 금천구 제공

서울형 키즈카페 금천구 시흥2동 노리뜰점 내부 모습. 금천구 제공

서울 금천구가 15일부터 어린이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 공공 실내 놀이 시설 ‘서울형 키즈카페 금천구 시흥2동 노리뜰점’을 운영한다고 14일 밝혔다.

노리뜰점은 실내 놀이 공간이 부족한 시흥2동 일대 아동을 위해 조성한 금천구의 세 번째 서울형 키즈카페다. 시흥2동 주님앞에제일교회 건물 3층에 있다. 공간은 교회 재단이 무상으로 제공했다.

노리뜰점은 연면적 584.2㎡ 규모로, 금천 1·2호점보다 넓다. 이용 대상을 연 나이 3세부터 8세까지 확대해 초등학교 저학년 아동도 이용할 수 있다.

시설 중앙에는 대형 그물 놀이기구를 설치했다. 또 동선을 입체적으로 설계해 아이들이 오르고, 건너고, 탐험하는 과정에서 신체 능력과 성취감을 높일 수 있도록 했다. 디지털 콘텐츠를 결합한 ‘디지로그 놀이터’와 주방놀이, 낚시놀이 등 다양한 테마 놀이 시설도 함께 마련했다.

노리뜰점은 매주 월~토요일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다. 이용 요금은 아이 1인당 3000원이다. 서울시 우리동네키움포털에서 사전 예약 후 이용할 수 있다.

유성훈 금천구청장은 “노리뜰점이 아이들에게는 마음껏 뛰어놀 수 있는 안전한 놀이 공간이자 부모들에게는 육아 부담을 덜어주는 든든한 돌봄 공간이 되길 바란다”며 “앞으로도 놀이와 돌봄이 결합된 공공 보육 인프라를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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