80년만에 반환된 인천 캠프마켓 6~11월 ‘시민 놀이터’ 변신

주한미군기지에서 반환된 인천 부평구 캠프마켓이 시민 놀이터로 변신한다.

인천시는 이달부터 11월까지 캠프마켓에서 다양한 시민참여 프로그램을 진행한다고 14일 밝혔다.

캠프마켓은 1939년 일본의 무기공장인 ‘조병창’이 있던 곳으로, 전쟁 군수물자 생산기지로 활용되다가 1945년 해방 이후에는 주한미군이 주둔했다. 2002년 한·미 연합토지관리계획에 따라 부대 이전이 확정돼 2019년 80년 만에 시민의 품으로 돌아왔다.

인천시는 캠프마켓의 역사와 문화, 환경 자산을 시민들이 즐겁게 체험할 수 있도록 문화 프로그램을 매년 운영하고 있다.

올해는 더 많은 시민이 참여할 수 있도록 체험·체육 프로그램과 그리기 대회, 캠프마켓 아카데미 등 다양한 프로그램을 진행한다.

체험·체육프로그램은 러닝크루, 리듬줄넘기, 보드게임, 기초 AI활용 등 다양한 취향을 반영한 14개 프로그램을 마련, 21일부터 11월 15일까지 24회 진행된다.

또 7월 25일에는 교복체험, 달고나 체험, 8월 22일은 무더위를 식히는 물총대전, 9월 13일은 전통놀이와 명절을 체험하는 한가위 캠프마켓 등 세대를 아우르는 테마형 행사도 개최한다.

10월에는 마술공연과 캠프마켓 그리기 대회가 열리고, 11월에는 역사퀴즈와 미션게임을 결합한 ‘캠프마켓 아카데미’가 운영된다.

모든 프로그램은 무료로 운영된다. 참여 신청은 캠프마켓 예약홈페이지(www.campmarket.or.kr) 를 통해 온라인으로 하면 된다.

인천시 관계자는 “다양한 시민참여 기회를 마련해 캠프마켓의 관심도를 높이고, 캠프마켓이 시민과 함께 만드는 인천 대표 공원으로 조성될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.