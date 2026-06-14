서울 서초구가 동 주민자치위원과 지역 주민 등 131명으로 구성된 ‘길막 전기자전거 감시단’ 발대식을 갖고 본격적인 모니터링 활동에 돌입한다고 15일 밝혔다.

구는 공유 자전거 이용 급증으로 보도에 무단 방치된 자전거가 보행자의 안전을 위협한다고 판단해 지난 4월 27일부터 ‘통행방해 전기자전거 즉시 수거’를 시행하며 선제적 대응에 나서고 있다. 이번에 출범한 감시단은 즉시 수거의 실효성을 높이기 위한 것으로, 구가 지정한 즉시수거 구역을 상시 모니터링하며 신고하는 역할을 한다.

감시단은 지난 12일 발대식 직후 지하철 양재역 진출입구를 시작으로 강남대로~서운대로 일대에서 전기자전거 신고 및 계도 활동을 실시했다.

서초구는 점자블록 위·보도 중앙, 지하철역 진출입구, 버스정류소 주변 5m 이내, 횡단보도 주변 3m 이내, 자전거도로 등 5곳을 즉시수거 구역으로 지정하고, 이곳에 주정차된 전기자전거는 신고 접수 3시간 내에 수거하고 있다.

전성수 서초구청장은 “주민들이 생활 속 불편을 직접 살피고 해결에 나서는 길막 전기자전거 감시단 활동은 주민자치의 모범적인 사례”라며 “감시단과 함께 보행자의 안전을 지키고 모두가 편안하게 이용할 수 있는 거리 환경을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.