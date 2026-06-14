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코스피 8000인데···신고가보다 신저가 종목 더 많았다

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올해 코스피 지수가 8000선을 돌파했지만 국내 증시에서 52주 신저가를 기록한 종목이 신고가를 기록한 종목보다 많았던 것으로 나타났다.

올해 들어 52주 신고가와 신저가 둘 다 기록한 종목은 587개로 전체의 20.4%를 차지했다.

코스피 종목이 192개, 코스닥 종목이 383개, 코넥스 종목이 12개였다.

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코스피 8000인데···신고가보다 신저가 종목 더 많았다

입력 2026.06.14 13:31

  • 이보라 기자

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전체 20% 종목, 신고가·신저가 동시 속출

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 연합뉴스

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 연합뉴스

올해 코스피 지수가 8000선을 돌파했지만 국내 증시에서 52주 신저가를 기록한 종목이 신고가를 기록한 종목보다 많았던 것으로 나타났다.

14일 한국거래소에 따르면 국내 주식시장에 상장한 종목 2875개 중 올 초부터 지난 12일까지 종가 기준 52주 신저가를 기록한 종목은 1763개였다. 이중 530개가 코스피 종목이었고, 1172개는 코스닥 종목이었다.

반면 52주 신고가를 기록한 상장 종목은 총 1508개로 더 적은 것으로 집계됐다. 이중 코스피 종목은 545개였고 나머지는 코스닥과 코넥스 상장 종목이었다.

특히 시가총액 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯해 SK스퀘어와 삼성전자우, 현대차, 삼성전기, 삼성생명, 삼성물산, HD현대중공업 등 시총 상위 10개 종목 중 LG에너지솔루션을 제외하고 모든 종목이 역대 최고가를 경신했다.

올해 들어 52주 신고가와 신저가 둘 다 기록한 종목은 587개로 전체의 20.4%를 차지했다. 코스피 종목이 192개, 코스닥 종목이 383개, 코넥스 종목이 12개였다. 예를 들면 삼성바이오로직스는 지난 1월15일 52주 신고가(196만5000원)를 기록했지만 이후 하락세를 보이다 지난 8일 신저가(124만3000원)를 기록했다.

다만 국내 증시가 최근 조정 국면을 지나며 특정 종목·업종에 집중됐던 흐름이 완화되고 있다는 진단도 나온다.

한지영 키움증권 연구원은 “최근 국내 증시 조정을 통해 역대급 폭등 및 쏠림 현상 부담이 해소되는 과정에서 순환매 환경이 개선되고 있다”고 말했다. 이경민 대신증권 연구원도 “최근 극단적 쏠림 현상으로 주도주 중심의 제한적인 상승이 아닌, 업종 전반으로 매수세가 확산되며 지수 강세에 기여한 점은 긍정적”이라고 말했다.

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