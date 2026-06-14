샴페인은 3일·레드는 5일…개봉한 와인 얼마나 두고 마실까?

와인 한 병을 따면 다 마시지 못한 채 보관하는 경우가 적지 않다. ‘냉장고에 두면 괜찮겠지’라고 생각하기 쉽지만, 어영부영 며칠이 지나버려서 마시기에도, 버리기에도 애매해지는 경우가 많다. 일단 와인은 개봉하는 순간부터 산화가 시작된다. 종류에 따라 맛과 향이 유지되는 기간도 크게 다르다.

개봉한 와인은 왜 맛이 변할까. 와인의 가장 큰 적은 산소다. 병을 여는 순간 공기와 접촉하면서 산화가 시작된다. 마니아들은 와인을 마시기 전에 미리 코르크를 열어두곤 한다. 향이 풍부해지고 맛이 부드러워지는 긍정적인 변화가 나타나기 때문이다. 하지만 시간이 지나면 과일 향이 사라지고 신맛이 강해지며 결국 식초 같은 맛으로 변한다. 특히 병 안에 남은 와인의 양이 적을수록 산소와 접촉하는 면적이 넓어져 변질 속도도 빨라진다.

와인 종류별 보관 가능 기간도 다소 다르다. 샴페인이나 프로세코 같은 스파클링 와인은 가장 빨리 맛이 변한다. 탄산 기포가 산화를 막아주는 역할을 하는데, 개봉 후에는 기포가 빠르게 사라진다. 전용 스토퍼를 사용하더라도 보통 1~3일 안에 마시는 것이 좋다.

소비뇽 블랑, 피노 그리지오, 로제 와인 등 화이트 와인이나 가벼운 스타일의 와인은 냉장 보관 시 5~7일 정도 유지된다. 다만 시간이 지날수록 사과나 배 같은 신선한 과일 향은 점차 약해진다.

오크 숙성을 거친 샤르도네, 비오니에 등 묵직한 화이트 와인은 개봉 후 3~5일 정도가 적당하다. 진한 풍미 덕분에 상대적으로 버티는 편이지만 냉장 보관은 필수다.

레드 와인은 일반적으로 3~5일 정도 보관 가능하다. 타닌 함량이 높은 카베르네 소비뇽, 시라 등은 비교적 오래 유지되지만 섬세한 피노 누아는 더 빨리 변할 수 있다. 전문가들은 여름철 실내 온도가 높다면 레드 와인도 냉장 보관하는 것이 좋다고 조언한다.

알코올 도수가 높은 포트 와인이나 셰리 와인은 예외다. 산화에 강해 수주에서 수개월까지 보관할 수 있으며, 일부 제품은 훨씬 더 오래 유지되기도 한다.

와인이 상했다면 식초 같은 강한 신 냄새가 난다. 또한 색이 갈색 또는 탁한 색으로 변하고, 특유의 과일 향이 사라지고 밍밍하거나 떫은맛이 난다. 젖은 종이, 눅눅한 골판지 같은 냄새가 나기도 한다. 다만 상한 와인을 마신다고 해서 즉시 건강에 해를 끼치는 경우는 드물다. 문제는 맛과 향이 크게 떨어진다는 점이다.

그래도 와인을 오래 보관하고 싶다면 일단 4가지를 명심하자. 마신 뒤 즉시 마개를 닫아 냉장 보관한다. 레드 와인도 예외가 아니다. 또한 병을 세워 보관해 공기와 접촉하는 면적을 줄인다. 진공 스토퍼나 와인 보존용 마개를 활용하는 것도 방법이다.

만약 마시기에는 향과 맛이 떨어졌다면 요리에 활용하는 방법도 있다. 리소토, 스튜, 파스타 소스, 고기 조림 등에 남은 와인을 사용할 수 있다. 스파클링 와인은 김이 빠졌더라도 조리에 사용하는 데는 큰 문제가 없다.

사실 와인은 생각보다 오래 버티는 술이 아니다. 개봉 후에는 ‘언젠가 마셔야지’하며 상온에 방치하기보다, 종류별 적정 기간을 기억해 최대한 빨리 즐기는 것이 가장 좋은 방법이다.