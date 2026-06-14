건설적 전략안정 동상이몽?…중, 미 국방부 ‘중국군 지원 기업’ 추가에 보복 예고

중국 상무부 “단호한 반대” 철회 요구 전문가 “미·중, 전략안정관계 해석 달라”

미국 국방부가 알리바바·비야디(BYD)·바이두 등 중국 주요 빅테크 기업들을 ‘중국군 지원 기업’으로 지정한 것을 두고 중국 상무부가 강한 불만을 표명하며 상응하는 조치를 예고했다.

중국 상무부는 13일 홈페이지에 올린 대변인의 기자 질의응답 형식의 논평에서 미국 측의 조치에 대해 “강한 불만과 단호한 반대를 표명한다”고 밝혔다. 중국 상무부는 “미국은 베이징에서 열린 양국 정상회담에서 도출한 합의를 무시하고, 중·미 경제·무역 현실을 외면한 채 국가 안보라는 명분을 내세워 국가 권력을 남용해 중국 기업을 부당하게 탄압했다”고 밝혔다.

중국 상무부는 “중국은 미국이 즉각 잘못된 행동 방식을 중단하고 관련 조치를 철회하며 중·미 건설적 안정관계 구축이라는 올바른 방향으로 복귀해 중국 기업에 공정하고 정당하고 차별없는 대우를 할 것을 촉구한다”고 밝혔다. 그러면서 “그렇지 않을 경우 중국은 단호하고 강력하게 보복할 것이며 그 책임은 미국이 지게 될 것”이라고 밝혔다.

미국 국방부는 지난 8일 관보를 통해 중국 군사기업 목록에 등재된 기업을 134개에서 188개로 확대했다고 알렸다. 알리바바, 바이두, BYD, 니오, 우시 앱텍, 유니트리 로보틱스, 로보센스, 창신 메모리, 양쯔 메모리 테크놀로지 등 전기차, 생명공학, 로봇, 반도체 등 첨단 기술 기업이 새로 대거 포함됐다. 미국 국방부는 이들 기업과 거래해서는 안 되며 2027년부터는 제3자를 통한 거래도 금지된다. 아울러 미국의 민간 기업들도 이들 기업과 거래하는 것이 부담스럽게 된 상황이다.

이 조치는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난달 정상회담에서 합의한 ‘건설적 전략안정관계’를 시험대에 올려 놓은 것으로 평가받는다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 지난 9일 정례 브리핑에서 “미국이 잘못된 처사를 바로잡고 중국 기업에 대한 부당한 탄압 행동을 중단할 것을 촉구한다”고 밝혔다. 알리바바, 바이두, 우시앱텍 등은 자신들은 어떠한 군민융합 전략에도 참여한 적이 없으며 군사 기업도 아니라고 밝혔다.

뤄밍후이 싱가포르 난양공대 교수는 연합조보에 “이번 사건은 양국 간 ‘건설적 전략안정 관계’ 구축에 있어서 수많은 어려움을 부각시키며, 그 어려움의 근원은 전략안정 개념에 대한 양국의 이해 차이에서 비롯된다”고 짚었다. 중국은 상대국의 이익을 침해하지 않는 것을 ‘건설적 전략안정’으로 보고 있지만, 미국은 경쟁을 지속하되 양국 관계 전반을 훼손하지 않는 것이라고 이해한다는 것이다. 견해를 좁히기 전까지 유사한 갈등이 계속될 수 있다는 의미다.

뤄 교수에 따르면 중국 측이 할 수 있는 대표적 조치로는 상무부가 작성하는 ‘신뢰할 수 없는 기업’ 목록에 미국 기업을 추가 등재하는 것, 지난 4월 도입된 ‘반외국 부당 역외관할 조례’를 발동해 관련 인사들에 대한 비자 발급 제한과 자산 동결 등으로 대응하는 것, 희토류 수출통제 강화 등이 있다. 이 가운데 희토류 수출 통제 강화가 가장 강력한 조치로 꼽힌다. 다만 중국은 전략적 안정관계를 흔들고 싶어하지 않기 때문에 대응 수위를 두고 고심할 것으로 예상된다.