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한화에어로, 안전문화혁신위원회 출범…대전사업장 폭발 사고 재발 방지 대책 마련

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한화에어로스페이스가 7명의 사상자를 낸 대전사업장 폭발 사고 재발 방지 대책 마련을 위한 독립기구를 만든다.

한화에어로스페이스는 "위원회 진단 결과를 바탕으로 필요한 개선 조치를 신속하게 실행하겠다"며 "9월 노사 공동으로 '신 안전문화혁신 선포식'을 개최하기로 했다"고 밝혔다.

안전환경 개선 투자를 위해 지난해보다 늘어난 4524억원의 예산을 집행할 예정이라고 밝혔다.

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한화에어로, 안전문화혁신위원회 출범…대전사업장 폭발 사고 재발 방지 대책 마련

입력 2026.06.14 14:00

  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

외부 전문가 11명·노동조합 추천 직원 2명 등 13명

손재일 한화에어로스페이스 대표이사를 비롯한 책임자들이 지난 1일 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장 앞에서 폭발 사고 관련 브리핑을 하며 고개 숙이고 있다. 한수빈 기자

손재일 한화에어로스페이스 대표이사를 비롯한 책임자들이 지난 1일 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장 앞에서 폭발 사고 관련 브리핑을 하며 고개 숙이고 있다. 한수빈 기자

한화에어로스페이스가 7명의 사상자를 낸 대전사업장 폭발 사고 재발 방지 대책 마련을 위한 독립기구를 만든다.

한화에어로스페이스는 14일 독립기구 ‘안전문화혁신위원회’를 출범한다고 밝혔다. 위원회는 독립성과 전문성 확보를 위해 외부 전문가 11명과 노동조합 추천 직원 2명 등 총 13명으로 구성한다.

문일 연세대 화공생명공학과 명예특임교수가 위원장을 맡는다. 한화에어로스페이스는 “문 교수는 한국위험물학회 회장과 한국연구재단 국책연구본부장을 지낸 공정안전·화학공학 분야 전문가”라고 설명했다.

위원회는 사업장 전반의 안전 관리 수준을 원점에서 재검토하고 조직, 제도, 절차, 현장 운영 전반의 구조적 취약 요인을 진단한다. 구체적으로 1단계에선 화약 등 위험물을 취급하는 사업장을 중심으로 위험물 관리 현황과 공정 위험성을 평가하고 표준작업절차와 안전관리체계를 정밀 점검한다.

2단계에선 중대재해 대응과 안전투자 및 예산 운영, 안전 관련 조직과 의사결정 체계 등 안전관리시스템 전반을 진단한다. 개선 과제도 도출한다.

한화에어로스페이스는 “위원회 진단 결과를 바탕으로 필요한 개선 조치를 신속하게 실행하겠다”며 “9월 노사 공동으로 ‘신 안전문화혁신 선포식’을 개최하기로 했다”고 밝혔다. 안전환경 개선 투자를 위해 지난해(2470억원)보다 늘어난 4524억원의 예산을 집행할 예정이라고 밝혔다.

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