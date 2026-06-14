‘소방관 사망’ 비공개 문건 두 달간 공개한 광주소방···사망원인도 규명 안 해

인적사항·사망원인 등 적힌 문건 공개 사망원인 재조사 공지하고도 6개월간 방치 전공노 “진상규명 위해 경찰 수사 요청”

광주시소방본부가 20대 여성 소방관 사망 사건을 처리하면서 인적 사항과 사망 원인 등이 기록된 비공개 문건을 두 달간 공개 상태로 둔 것으로 드러났다. 광주소방본부는 지난해 12월 "A씨 사망 원인을 재조사하겠다"고 내부에 공지했지만 이 역시 이뤄지지 않았다.

14일 경향신문 취재를 종합하면, 광주소방본부는 지난해 10월 3일 광산소방서 소속 소방관 A씨가 스스로 목숨을 끊은 지 일주일 뒤인 10월 10일 ‘공무원 인사발령(사망면직)’ 공문을 게시했다.

소방공무원이 사망하면 관련 규정에 따라 사망한 다음 날을 기준으로 ‘면직’ 인사발령 공문이 게시된다. 이때 첨부되는 문건에는 이름과 생년월일, 소속, 계급, 임용일, 가족관계 등 개인 정보가 담겨 있다. 사망 일시와 장소, 원인 등도 기재돼 있어 비공개가 원칙이다.

하지만 광주소방본부는 A씨의 ‘사망면직’ 공문을 공개 처리했다. 사망 원인에는 ‘남자친구와의 관계 불안 호소’라고 적시했다. 소방관들이 매년 실시하는 심리 상담 과정에서 A씨가 상담한 개인적 내용을 유가족 동의 없이 임의로 발췌한 뒤 ‘사망 원인’으로 규정하고 공개한 것이다.

광주소방본부는 A씨 사망 두 달 뒤인 지난해 12월 5일에야 남자 친구 B씨의 항의를 받고 문건을 비공개 처리했다. B씨는 소방관인 지인에게서 해당 문건이 공개돼 있다는 사실을 알게 됐다고 한다.

B씨는 “고인과 유가족에 대한 2차 가해”라며 직장 내 괴롭힘 의혹에 대한 진상조사도 요구했다. 광주소방본부는 재조사를 약속했지만 이 역시 6개월째 이뤄지지 않았다.

B씨는 고인이 생전 상급자의 회식과 음주 강요 등 갑질에 시달렸다고 주장하며 소방청에 감찰을 요청한 상태다. 국무총리실은 대통령의 지시에 따라 지난 12일부터 광주소방본부에 대한 감찰을 진행하고 있다.

한편 전국공무원노동조합 소방본부 광주소방지부는 A씨 사망에 다른 원인이 있을 수 있다며 15일 경찰에 수사를 요청하기로 했다. 노조 관계자는 “상급자의 갑질 및 미숙한 행정처리는 조사결과에 따라 책임을 물어야 한다”면서 “다만 사망경위 등 철저한 진상규명을 위해서는 경찰 수사가 필요하다”고 밝혔다.