1500원대 환율 지속···당국, ‘환전 요청’에도 기업 달러예금 3년5개월만 최대

원·달러 환율이 지난달 중순 이후 줄곧 1500원대에 머무는 가운데 기업들의 달러예금이 3년5개월 만에 최고치를 기록했다.

정부가 주요 기업들에 수출대금 즉시 환전 등을 요청하고 있지만 최근 외환시장 변동성에 대비해야 하는 기업으로선 달러를 쉽사리 내놓지 못하는 모양새다.

5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 11일 기준 기업 달러예금 잔액은 543억7100만달러로 14일 집계됐다. 2023년 1월 말 잔액(552억5500만달러) 이후 최대 규모다.

기업 달러예금은 지난 3월 말 462억300만달러에서 4월 말 490억2800만달러, 5월 말 507억1300만달러로 꾸준히 증가하고 있다. 이달 들어서는 열흘 만에 36억5800만달러(7.2%)가 늘었다.

달러예금은 원화를 달러로 환전해 적립해뒀다가 출금하거나 만기가 됐을 때 원화로 돌려받는 상품이다.

재정경제부와 산업통상부는 지난 11일 삼성전자, SK하이닉스, 현대·기아차, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등 주요 수출기업과 간담회를 열어 수출대금의 즉시 환전과 해외 유보자금의 국내 유입 확대 방안을 논의했다. 해외에서 벌어들인 달러를 국내로 들여오라고 주문한 것이다. 환율은 지난달 15일(종가 기준) 1500원을 돌파한 이후 19거래일 연속 1500원대를 유지하고 있다.

은행권에서는 최근 반도체 등 수출 호조로 기업들이 벌어들이는 달러가 많아졌지만 환율 변동성이 커질 것을 우려해 기업들이 외화 자금을 들고 있으려는 수요가 늘었다고 분석한다.

최근 환율은 미국 경제지표와 미·이란 전쟁, 외국인 자금 흐름 등에 따라 급등락을 반복하고 있다. 지난 6일 야간거래에선 장중 1560원을 넘기도 했다. 외환당국의 시장 개입과 외국인 주식 순매수로 지난 12일에는 1519.80원으로 내려왔다.

시장에서는 환율이 단기적으로 1500원대 박스권에 머물 것이라는 분석이 나온다. 중동발 지정학적 리스크 등이 해소될 경우 원화 약세 압력도 완화될 것이란 전망도 나온다.

최제민 현대차증권 연구원은 최근 보고서에서 “단기적으로 외국인 주식 순매도발 환율 상승 압력이 남아있으나 당국 개입 강화가 상단을 제한할 것”이라며 “하반기에는 중동 전쟁 해소와 대규모 경상수지 흑자발 외환순공급 확대가 원화 강세를 지지할 것”이라고 분석했다.