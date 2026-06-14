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국민의힘 김용태 “공당 대표가 부정선거 음모론 이용…장동혁 리더십 끝내야”

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본문 요약

김용태 국민의힘 의원이 14일 장동혁 대표를 겨냥해 "공당의 대표가 극우 유튜버가 만들어낸 부정선거 음모론을 이용해 자신의 정치적 입지를 강화하고 당권을 유지하면서 실제로는 아무런 문제도 해결하지 못하는 리더십은 이제 끝내야 한다"고 했다.

그는 "만약에 그렇다고 믿는다면 자신의 두 차례 선거에는 부정선거가 없었다고 확신하는지 입장을 밝혀야 한다"며 "이에 대한 입장을 밝히지 못한다면 장동혁 대표는 그동안 부정선거 의혹을 갖고 있는 보수층을 이용해왔고 지금은 선관위 부정에 분노하고 있는 국민, 특히 2030 청년을 이용하고 있는 것"이라고 했다.

김 의원은 "장동혁 대표는 이제 모호한 전략을 버리고 분명한 입장을 표명하기 바란다"며 "부정선거 음모론을 이용해온 장동혁 지도부로는 민주주의 수호와 진전을 바라는 청년들의 열망을 제도화할 수 없다. 이제 과거를 청산하고 새로운 민주주의를 열어가야 할 시점"이라고 했다.

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국민의힘 김용태 “공당 대표가 부정선거 음모론 이용…장동혁 리더십 끝내야”

입력 2026.06.14 14:42

  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김용태 국민의힘 의원이 지난 3월 국회 의원회관 사무실에서 경향신문과 인터뷰하고 있다. 정지윤 선임기자

김용태 국민의힘 의원이 지난 3월 국회 의원회관 사무실에서 경향신문과 인터뷰하고 있다. 정지윤 선임기자

김용태 국민의힘 의원이 14일 장동혁 대표를 겨냥해 “공당의 대표가 극우 유튜버가 만들어낸 부정선거 음모론을 이용해 자신의 정치적 입지를 강화하고 당권을 유지하면서 실제로는 아무런 문제도 해결하지 못하는 리더십은 이제 끝내야 한다”고 했다.

김 의원은 이날 페이스북에서 “장 대표는 당을 어디로 이끌고자 하나”라며 이같이 적었다.

김 의원은 “선관위 부패를 질타하지만, 재선거에는 동의하지 않는 국민의 의견에 대해서는 어떻게 할 것이냐”며 “국민의힘은 대안 보수 야당으로서 청년을 비롯한 국민의 공정선거와 민주주의 수호 의지를 어떻게 제도화할 것인지를 근본적으로 고민해야 한다”고 했다.

김 의원은 “지금 장 대표의 6·3 재선거 주장은 부정선거 음모론에 기반하고 있는지에 대한 의구심과 보수가 어렵게 이긴 서울시장 당선자를 겨냥하고 있는지에 대한 두 가지 의구심을 일으킨다”며 “그래서 장 대표에게 묻지 않을 수 없다. 지난 2024 총선, 2022 보궐선거, 2020 총선에서 선관위를 통한 거대한 부정선거가 있었다고 믿는지 입장을 밝혀야 한다”고 했다.

그는 “만약에 그렇다고 믿는다면 자신의 두 차례 선거에는 부정선거가 없었다고 확신하는지 입장을 밝혀야 한다”며 “이에 대한 입장을 밝히지 못한다면 장동혁 대표는 그동안 부정선거 의혹을 갖고 있는 보수층을 이용해왔고 지금은 선관위 부정에 분노하고 있는 국민, 특히 2030 청년을 이용하고 있는 것”이라고 했다.

김 의원은 “장동혁 대표는 이제 모호한 전략을 버리고 분명한 입장을 표명하기 바란다”며 “부정선거 음모론을 이용해온 장동혁 지도부로는 민주주의 수호와 진전을 바라는 청년들의 열망을 제도화할 수 없다. 이제 과거를 청산하고 새로운 민주주의를 열어가야 할 시점”이라고 했다.

영문번역(English Translation)
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