오늘의 부고-이상현 스푸트니크 한국특파원 부친상 외

■이춘우씨 별세, 상조·상준·상현 스푸트니크 한국특파원 부친상=13일 이대목동병원. 발인 15일 오전 11시 30분 (02)2650-5121
■김정희씨 별세, 김영춘 김앤장 법률사무소 고문·미옥·미란씨 모친상=13일 충남대학교 병원. 16일 (042)280-8181
■이현숙씨 별세, 조용호 전 경남신문 부사장 부인상=13일 경남 창원시 창원한마음병원. 발인 16일 오전 7시 30분(055)225-1200
■송석례씨 별세, 김지수·덕수 전 여신금융협회장·두수·영일·영선씨 모친상, 최주락씨 장모상, 최미숙·원희숙·이연희씨 시모상=13일, 건양대학교병원. 발인 16일 오전 6시 30분 (042)600-6666
■김현배씨 별세, 지훈(그룹 크나큰 멤버)씨 부친상=13일, 화성함백산장례식장. 발인 16일 오전 7시 35분 (031)293-4244
■김영옥씨 별세, 박진홍 더팩트 대구경북취재본부장·진혁씨(사업) 모친상, 서병길(변호사)·장수찬씨(의사) 장모상=14일 경북 경주전문장례식장. 발인 16일 오전 6시 50분 (054)744-4000