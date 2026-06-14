오늘의 인사-법무부 외

■법무부 ◇출입국·외국인정책본부 고위공무원(나급) 승진 △서울출입국·외국인청장 이종철 ◇출입국·외국인정책본부 고위공무원(나급) 전보 △외국인보호위원회 상임위원 반재열 ◇출입국·외국인정책본부 부이사관(3급) 승진 △법무부 출입국기획과장 유성오
■외교부 △주카타르대사 홍지표 △주다낭총영사 한정일
■국민권익위원회 ◇국장급 △부패방지국장 김기선 △고충처리국장 민성심 △집단갈등조정국장 김남두
■한국농업기술진흥원 ◇본부장급 △기획운영본부장 김옥일 △스마트농업본부장 구자헌 △농기계검정본부장 김영태 ◇팀장급 승진 △AX전략실장 강소희 △안전보안실장 이기현 △기술창출평가팀장 박영수 △그린바이오벤처팀장 이웅연 △스마트농업육성팀장 최우주 △스마트농업확산팀장 박영선 △ICT신뢰성평가팀장 유재철 ◇팀장급 전보 △윤리감사실장 홍은경 △운영지원실장 김주완 △사업지원팀장 이경원 △기술거래이전팀장 경준형 △창업육성팀장 문지은 △그린바이오산업팀장 김동규 △스마트농업전략팀장 이현석
■아시아경제 ◇논설위원 보임 △신범수 △소종섭
■쿠키뉴스 △정치부장 민수미 △사회부장 이소연 △콘텐츠전략부장 이준범