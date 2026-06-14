세탁 안 하면 ‘세균 범벅’···장바구니 지금 당장 빨아야 하는 이유

환경을 위해 일회용 비닐봉지 대신 장바구니를 사용하는 것은 이제 일상이 됐다. 하지만 정작 장바구니를 세탁하는 사람은 많지 않다. 미국 애리조나대와 로마린다대 연구진이 실시한 조사에서 재사용 장바구니의 99% 이상에서 세균이 검출됐다. 대장균군이 발견된 경우도 적지 않았다.

전문가들은 장바구니가 생각보다 다양한 오염원에 노출된다고 전한다. 장을 보는 동안 카트 손잡이와 계산대 컨베이어벨트에 닿고, 이후에는 자동차 트렁크나 이동 차량 바닥에 이어 주방 조리대 위에 놓인다. 세척하지 않은 채 반복 사용하면 세균이 다른 식품으로 옮겨갈 위험이 다분하다.

특히 생고기나 생선, 세척 전 채소를 담았던 장바구니는 주의가 필요하다. 식품 안전 전문가들은 이러한 식품을 운반한 뒤에는 장바구니를 세탁하는 것이 바람직하다고 조언한다.

그럼 얼마나 자주 세탁해야 할까. 전문가들의 권고는 의외로 엄격하다. 가장 이상적인 방법은 장을 본 뒤 매번 세탁하는 것이다. 최소한 생고기나 수산물을 담은 경우에는 바로 세척하는 것이 좋다. 세탁만으로도 장바구니 속 세균 수를 99.9% 이상 줄일 수 있다는 연구 결과도 있다.

천 소재 장바구니는 세탁기에 넣어 따뜻한 물로 세탁할 수 있다. 반면 마트에서 흔히 사용하는 부직포나 폴리프로필렌 재질은 뜨거운 비눗물로 손세탁하는 것이 좋다. 보냉 장바구니는 안쪽을 소독용 티슈나 세제로 닦고 완전히 건조해야 한다.

세탁 후에는 습기가 남지 않도록 충분히 말리는 것이 중요하다. 젖은 상태로 접어두면 곰팡이나 세균이 번식할 수 있다. 여름철에는 자동차 트렁크에 장바구니를 장기간 보관하는 습관도 피하는 것이 좋다. 밀폐된 차량 내부는 고온 환경이 되기 쉬워 세균 증식에 유리한 조건이 만들어질 수 있다. 식품 안전 전문가들은 생고기용, 채소용, 일반 식품용 장바구니를 구분해 사용하는 것도 교차오염을 줄이는 방법이라고 조언한다.