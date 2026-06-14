‘치킨 주문 10배 증가’···체코전 승리에 ‘월드컵 마케팅’ 강화하는 유통업계

‘2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵’ 한국 대표팀의 첫 경기 당일 배달 어플리케이션(앱)으로 들어온 치킨 주문이 전주 대비 10배 가까이 증가한 것으로 나타났다. 한국시간으로 대표팀 경기가 오전 시간에 주로 몰려있어 ‘특수’를 기대하지 않았던 유통업계는 대표팀의 첫 경기 승리로 관심이 높아지자 ‘집관(집에서 관람)족’ ‘직관(직장에서 관람)족’ 수요를 노린 판촉을 강화하고 나섰다.

14일 배달의민족 운영사 우아한형제들이 한국·체코 경기가 열린 지난 12일 오전 9시부터 정오까지 고객 주문 데이터를 분석한 결과, 주문 수가 전주 같은 요일(6월5일)에 비해 51.5% 증가한 것으로 나타났다. 경기 시작 직전인 오전 10~11시에는 전주 같은 시간에 비해 주문 수가 90.6% 늘었다. 치킨 주문이 전주의 2배 가까이(875.8%) 늘어 가장 큰 증가 폭을 기록했고, 피자(220.8%), 족발·보쌈(97.9%)도 크게 증가했다.

사무실과 대학이 밀집한 지역에서 주문이 특히 많이 늘었다. 직장인들이 사무실에서, 대학생들이 학교 주변에서 모여 단체로 경기를 보며 주문한 것으로 보인다. 직장인이 많은 서울 광화문 일대(115%), 여의도(71.3%), 을지로(58.5%) 등과 대학가가 있는 고려대 인근(59.6%), 경희대·한국외대 인근(56.6%), 서울대 인근(56.1%), 한양대 인근(50.3%), 연세대·이화여대 인근(49.4%) 등에서 주문이 크게 늘었다.

광화문광장에서 1만명 이상이 거리 응원을 펼친 시각 주변 편의점 매출도 크게 늘었다. 광화문 인근 GS25 매장들은 한국 경기 전후 시간대에 전주 대비 85.7%, CU는 3.4배, 세븐일레븐은 4.2배 매출이 늘었다. 주로 맥주·음료·생수·얼음 등이 많이 팔렸다. GS25에선 무알콜맥주 매출이 전주보다 15배 가까이 늘었고, CU에선 보조배터리가 7.4배, 세븐일레븐에선 우산이 24배 팔렸다. CU에 따르면 체코전 당일 전국적으로 아이스크림·얼음·무알콜맥주 등 매출이 전주 대비 30% 이상 증가했다.

프랜차이즈 치킨 매장도 12일 이른 시각부터 분주했다. BBQ 을지로입구점·여의도역점·강남점·동탄역점 등 사무실이 많은 지역에선 오전부터 단체 예약 등으로 매장에 손님이 이어졌다. bhc와 BBQ에 따르면 12일 오전부터 오후 1시까지 매출이 한 주 전에 비해 4배 이상 증가했다.

유통업계에선 이번 월드컵에 대한 기대가 앞선 월드컵에 비해 크지 않았다고 한다. 한국 대표팀의 조별 예선 경기가 모두 평일 오전 시간에 열리는 데다 대표팀 운영에 대한 비판 여론, 중계권 재판매를 둔 JTBC와 지상파 간 갈등까지 겹치면서 어느 때보다 싸늘한 월드컵을 맞아 적극적인 마케팅에 나서기를 꺼려했다.

하지만 월드컵 개막이 임박하면서 뒤늦게 분위기가 올라왔고 대표팀의 첫 경기 승리로 관심이 더 높아졌다. 유통업계 한 관계자는 “평일 오전이라 시간대상 매출 증대엔 한계가 분명하지만, 소비자들이 ‘치맥’만이 아니라 무알콜맥주·도시락·스낵류 등 다양한 식음료를 즐기며 경기를 관람하는 문화가 정착한 것으로 보인다”며 “남은 예선 2경기와 32강 이후 토너먼트 경기를 대비해 할인행사 홍보를 강화할 계획”이라고 밝혔다.