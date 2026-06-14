금융위, 3분기 중 ‘2차 국민참여성장펀드’ 출시···6000억원 규모

금융위원회는 오는 3분기(7~9월) 중으로 6000억원 규모의 2차 ‘국민참여성장펀드’를 출시한다고 14일 밝혔다.

이억원 금융위원장은 지난 12일 서울 여의도 금융투자협회에서 ‘국민참여형 국민성장펀드 운용사 간담회’를 열고 2차 국민참여성장펀드 출시 계획을 공유했다.

2차 펀드도 1차 펀드와 마찬가지로 재정 1200억원이 후순위로 출자한다. 투자자들의 손실 위험을 정부가 우선 부담하는 구조다. 국민성장펀드 직접투자 부문 예산 1500억원 중 400억원과 인프라 투·융자 부문 예산 4000억원 중 800억원을 활용할 예정이다.

신속한 출시를 위해 1차 펀드와 동일한 재정모펀드 운용사와 공모펀드 운용사를 선정할 계획이며 실제 투자 운용을 담당하는 자펀드 운용사 10곳은 새로 뽑는다. 서민 물량 배정과 온라인 판매 비중은 1차 펀드 실적을 토대로 은행과 증권사 등 판매사 의견을 수렴해 확정할 방침이다.

국민참여성장펀드는 국민 자금을 모아 인공지능(AI)과 반도체 등 첨단전략산업에 투자하는 상품이다. 지난달 22일 출시된 1차 펀드 6000억원은 일주일 만인 29일 완판됐으며 15일부터 본격적인 운용이 시작된다.

이날 간담회에서는 운용사들의 책임성을 강화하고 수익률을 높이기 위한 성과보수 방안도 함께 논의됐다.

현재 자펀드 운용사는 책임 있는 펀드 운용을 위해 결성금액의 1% 이상을 후순위로 출자해야 하며 펀드 만기인 5년간 누적 수익률이 30%를 넘으면 초과 수익의 12%를 성과보수로 받을 수 있다. 앞서 이재명 대통령도 지난달 국무회의에서 참여 운용사의 수익률을 높일 방안을 마련하라고 주문했다.

비상장기업이나 코스닥기술특례상장사에 신규 자금을 40% 이상 공급하거나 비수도권 지역 투자를 40% 이상 달성한 운용사에는 추가 성과보수가 주어진다.

금융위는 또한 한국성장금융이 매년 우수 운용사를 선정하도록 해 경쟁을 운용사 간 경쟁을 유도하고 ‘우수 운용사’로 선정되면 국민참여성장펀드 후속 사업 선정 시 우대하기로 했다. 자산운용보고서에 공모펀드 수익률과 자펀드 투자내역(상위 10개 종목 및 투자 비중) 외에도 자펀드별 수익률을 공시하도록 했다.

이 위원장은 “첨단전략산업 육성을 위한 정부의 강한 의지를 믿고 맡겨주신 만큼 운용사들이 국민 재산을 잘 운용해 좋은 성과를 돌려드려야 한다”고 말했다.