대학 떨어졌다고, 나쁜 친구 만난다고…중국 곳곳 ‘체벌 캠프’에 보내지는 학생들

군대식 훈련 캠프 탈출 사례 연달아 부모가 정신교육 등 명목 강제 입소 체벌, 구타, 감금 등 인권문제 심각

중국에서 10~20대 젊은이들이 ‘인터넷 중독 치료’ ‘정신 교육’ 등의 명목으로 강제로 군대식 훈련 캠프에 보내져 학대당하는 사례가 잇달아 보고되고 있다. 자녀의 학업이나 문제 행동을 교정하고 싶은 부모를 겨냥한 ‘사설 교정기관’이 성행하고 있다.

14일 중국 후난성 매체 샤오샹천바오 등에 따르면 충칭시 난촨구에 사는 여성 샤오만(가명·18)은 지난 4월 21일 이후 친구들 사이에서 자취를 감췄다. 샤오의 남자친구 덩펑(가명)이 자신의 차량과 연결된 샤오의 휴대전화 위치추적장치를 이용해 지난 5월 초 샤오를 찾아냈다. 샤오는 집에서 70km 떨어진 ‘인청 인성교육기지’에 있었다. 어머니가 대학 실패 후 우울증에 시달리던 딸을 입소시킨 것이다.

덩은 시설 인근 산에서 군복 차림의 교관들이 수용자들을 때리고 기합을 주는 장면을 촬영해 경찰에 신고했다. 충칭시 난촨구 공안국은 이달 초 ‘인청 인성교육기지’에 대한 수사에 착수했다고 13일 밝혔다. 발표에 따르면 이 시설은 문화·미디어 기업으로 등록됐으며, 사업 내용으로 심리상담, 여름·겨울 캠프 운영, 군사훈련 프로그램 등의 운영 등이 포함됐다.

학생들은 이 시설에서 매일 아침 20바퀴, 점심에 30바퀴, 저녁에는 2~3km 구보를 했으며, 군용 무술을 배웠다고 증언했다. 학생들은 “제대로 배우지 않거나 아침에 담요와 이불 등을 제대로 개지 못하면 매를 맞는다”고 전했다. 시설 관계자들은 “부모 동의 하에 이뤄진 가벼운 구타”라며 “엄격하게 대하지 않으면 아이들을 어떻게 제대로 관리할 수 있느냐”고 말했다고 전해졌다.

샤오의 어머니 역시 “딸이 어리고 자기조절 능력이 미숙해서 공부하고 제대로 살아가려면 전문 선생님들의 도움을 받아야 한다”며 시설 측에 대한 처벌을 원치 않는다고 전해졌다. 중국에서 교사의 체벌은 법으로 금지된다.

이달 초 가족이 반대하는 연애를 했던 여대생이 ‘인터넷 중독 근절 학교’에 강제 입소했던 사실이 뒤늦게 알려졌다. 중국 매체 남방인물주간에 따르면 허난성 싼먼샤 출신이며 베이징에서 음악을 전공하는 여대생 쑤링은 가족과 고향의 공무원들에게 속아 지난 3월 ‘리쉬안 교육’에 입소했다. 그는 남자친구의 도움으로 열흘 만에 탈출해 언론 인터뷰를 통해 해당 기관에서 감금과 체벌이 이뤄졌다고 알렸다.

리쉬안 교육은 2022년 교육 컨설팅 그룹으로 등록됐으며 인터넷 중독, 조기 연애, 반항, 무단결석, 낮은 자존감, 사회적 고립, 과소비, 폭력 성향 등을 보이는 10~19세 아이들을 모집한다고 밝히고 있다.

남방인물주간에 찍힌 사진을 보면 리쉬안 교육은 중국 농촌의 기층 자치조직이자 토지 집단소유 주체인 촌민위원회와 촌민위원회가 설립한 경제합작사 건물 한복판에 있다. 이런 시설이 당국의 묵인이나 지원 하에 운영되고 있다는 점을 시사한다. 이 여대생 역시 탈출 후 경찰에 신고했지만 수사가 이뤄지지 않아 인터뷰에서 밝혔다.

지난달에는 후베이성의 13세 소년 장하오(가명)군이 문제아들과 어울리지 못하도록 시설에 보내졌다가 교관들에게 구타를 당해 실명한 사건이 있었다.

중국 경제매체 차이신은 “많은 부모들이 청소년의 반항이나 연애를 결함으로 여기고 때로는 수만 위안을 들여 문제를 외부에 맡기며 자녀가 순종적이고 감사하는 마음을 가진 아이로 돌아오기를 바란다”며 ”이러한 수요는 폭력을 조장하는 수익성 높은 산업의 근간을 이루고 있다”고 보도했다.

윤종석 서울시립대 교수는 경향신문과의 통화에서 “기존 방식대로 개인과 가족의 성공을 담보하지 못할 때 이런 교육들이 회색지대에서 성행하고 상업화하는 경우가 전 세계적으로 많이 일어났다”며 “동아시아에서는 특히 순응과 가족의 가치를 강조하는 유교적 특징과 강한 국가·가족주의 성향으로 인해 발현되는 것 같다”고 말했다. 윤 교수는 한국의 해병대 캠프, 회초리 맞는 등의 교육을 했던 청학동 서당, 한국의 일부 재수 전문 학원에서 이뤄지던 폭력 등도 유사하다며 “자본과 욕망이 기묘하게 결합된 형태의 제도화된 폭력”이라고 말했다.

중국에서 자녀교육을 명목으로 한 수용시설 사업은 2000년대 후반에 본격적으로 탄생했다. 중국 당국이 2008년 인터넷 중독을 정신질환으로 규정하자 중독 치료 캠프가 우후죽순 생겨났고, 당국도 보조금을 주면서 장려했다. 하지만 불과 1년 만에 이런 ‘치료기관’들에서 구타와 감금, 전기 충격 요법까지 자행된 것이 밝혀져 파장이 일었다.

중국 온라인에서는 당국이 실종 아동을 전격 추적하고 법을 엄격하게 집행해서 “잘못된 양육 관행과 싸워야 한다”는 목소리가 쏟아지고 있다.