이란전쟁 이후 첫 G7 정상회의 15일 개막···트럼프-유럽 균열 봉합 시험대

주요 7개국(G7) 정상들이 오는 15일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에 모여 사흘간의 정상회의를 갖는다. 미국과 이란의 전쟁 이후 처음 열리는 이번 회의는 서방 진영의 결속력을 가늠할 시험대가 될 것으로 평가된다.

AFP통신은 13일 G7 정상들이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 긴장된 대면을 예상하고 있다고 보도했다. 의장국인 프랑스를 비롯해 독일, 캐나다, 이탈리아, 일본, 영국 등 다른 G7 정상들이 모두 트럼프 대통령의 무역 공세나 외교적 압박의 표적이 된 바 있기 때문이다.

이번 정상회의는 미국이 지난 2월28일 이란에 공습을 단행하면서 동맹국들과 갈등을 빚은 이후 처음 열리는 자리다. 미국과 이란의 전쟁에 따른 호르무즈 해협 봉쇄 해결 방안이 핵심 의제가 될 것으로 보인다.

미국도 G7 정상회의 기간을 활용해 호르무즈 해협 정상화 방안을 논의할 것으로 보인다. 미국 정부 고위 관계자는 지난 13일 브리핑에서 이란이 호르무즈 해협을 재개방하고 미국과 동맹국 해군이 공동 기뢰 제거 작전을 진행하는 합의 방안이 검토되고 있다고 설명했다고 자유유럽방송(RFE/RL)은 보도했다. 미국은 이 기간 카타르·아랍에미리트연합(UAE)·이집트 등 중동 인접국과도 별도 양자 회담을 가질 예정이다.

트럼프 대통령이 이란과의 전쟁에 동참하지 않은 동맹국을 향해 돌발적인 발언을 해 서방 진영의 갈등이 표출될 가능성도 있다. 하이디 크레보-레디커 미국외교협회(CFR) 선임연구원은 “트럼프 대통령이 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대한 동맹국들의 지원이 불충분하다고 비난하는 무대로 G7을 활용할 수 있다”고 분석했다. 리아나 픽스 CFR 객원연구원도 “첫 번째 임기 때처럼 트럼프 대통령을 ‘관리’하는 것은 불가능하다”며 “유럽 지도자들이 최선을 바라지만 최악을 각오하고 있다”고 AFP통신에 말했다.

트럼프 대통령이 유럽에 대한 군사 지원을 줄이겠다고 밝히면서 북대서양조약기구(나토)를 둘러싼 논의도 비공식적으로 이뤄질 것으로 보인다. 오는 7월 터키 앙카라에서 열리는 나토 정상회의를 앞두고 있어 G7 정상들 간 대화에서 자연스럽게 이 문제가 다뤄질 것이라는 전망이 나온다.

맥스 버그만 전략국제문제연구소(CSIS) 연구원은 “G7이 나토 정상회의를 앞두고 동맹국들의 입장을 조율하는 중요한 자리가 될 수 있다”며 “전략적 단결 유지가 여전히 필수적”이라고 말했다고 RFE/RL은 보도했다.

러시아와 우크라이나의 전쟁도 주요 의제다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 오는 16일 실무회의에 참석해 우크라이나 지원 지속 방안과 러시아와의 협상 재개 방안을 논의한다. 다만 미국이 어떤 태도를 보일지가 관건이다. 지난해 캐나다 카나나스키스에서 열린 G7 정상회의는 우크라이나 지지 공동성명도, 미국의 무기 지원 약속도, 젤렌스키 대통령과 트럼프 대통령의 양자 회담도 없이 종료됐다.

트럼프 대통령은 14일 자신의 생일에 백악관에서 미국 독립 250주년을 기념해 열리는 UFC 프리덤 250을 주최한 뒤 G7 정상회의로 출발할 예정이다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 정상회의 폐막 후 트럼프 대통령을 베르사유궁으로 초청해 만찬을 가지기로 했다. 트럼프 대통령은 지난해 G7 정상회의에서 일정 종료 전 미리 떠나버린 적이 있는데, 군주제와 화려한 장식을 좋아하는 그의 관심을 활용해 베르사유궁 만찬으로 이번 정상회의 기간 동안 그를 붙잡아 두려는 것으로 풀이된다.

마크롱 대통령은 이번 정상회의를 통해 중국의 경제적 영향력 확대에 맞선 공급망 강화, AI 협력 등 프랑스가 의장국으로 준비해온 의제도 소화하려 하고 있다. 마크롱 대통령은 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)도 정상회의 논의에 초청하는 등 이번 정상회의 기간에 글로벌 IT 기업 관계자들이 참석하는 AI 관련 회의도 열 예정이다.