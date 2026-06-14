창간 80주년 경향신문

10일째 맞은 잠실 개표소 시위, 주말 맞았지만 분위기 반전 없었다…‘부정선거론’이 가득 채워

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

열흘째를 맞은 잠실 개표소 시위 현장에서 여전히 부정선거 의혹을 제기하는 주장과 구호가 이어졌다.

14일 서울 송파구 올림픽공원에서는 참가자들이 "부정선거 재선거", "당일투표 수개표" 등 구호를 반복해서 외쳤다.

시위 초기였던 지난 주말엔 '참정권 보장'과 '투표권 회복'을 강조하며 정치적 구호와 거리를 두려는 분위기도 일부 감지됐으나, 이날 현장에서는 부정선거 의혹을 전면에 내세우는 참가자들이 주류를 이뤘다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

10일째 맞은 잠실 개표소 시위, 주말 맞았지만 분위기 반전 없었다…‘부정선거론’이 가득 채워

입력 2026.06.14 16:33

  • 안효빈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6·3 지방선거에서 일어난 투표용지 부족 사태를 비판하며 재선거를 요구하는 시민들이 지난 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에 모여 구호를 외치고 있다. 정효진 기자

6·3 지방선거에서 일어난 투표용지 부족 사태를 비판하며 재선거를 요구하는 시민들이 지난 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에 모여 구호를 외치고 있다. 정효진 기자

열흘째를 맞은 잠실 개표소 시위 현장에서 여전히 부정선거 의혹을 제기하는 주장과 구호가 이어졌다.

14일 서울 송파구 올림픽공원에서는 참가자들이 “부정선거 재선거”, “당일투표 수개표” 등 구호를 반복해서 외쳤다.

시위 초기였던 지난 주말엔 ‘참정권 보장’과 ‘투표권 회복’을 강조하며 정치적 구호와 거리를 두려는 분위기도 일부 감지됐으나, 이날 현장에서는 부정선거 의혹을 전면에 내세우는 참가자들이 주류를 이뤘다. 전국청소년연합회가 중앙선거관리위원회를 규탄하는 기자회견을 열고 부정선거 의혹 규명을 촉구하기도 했다.

주말을 맞아 가족 단위 참가자들도 눈에 띄었다. 유모차를 끌고 온 부모와 어린 자녀를 동반한 참가자들이 곳곳에서 목격됐다. 8살, 4살 자녀와 함께 시위에 참석한 박모씨(42)는 “아이들이 민주주의가 위험할 때 사람들이 모여 뜻을 모은다는 사실 정도는 알았으면 좋겠다”고 말했다.

공원을 찾은 시민들은 장기화된 시위에 따른 피로감을 호소하기도 했다. 인근 주민 이현수씨(23)는 “확성기 소리 때문에 시끄럽고 집중하기 어렵다”며 “요즘은 일부러 사람이 적은 아침 시간에 나오고 있다”고 말했다. 돌봄 아동에게 자전거를 가르치기 위해 공원을 찾은 정모씨(56)는 “시위 때문에 공원을 자유롭게 이용하지 못하는 게 답답하다”며 “아이들이 반복적으로 정치적 구호를 접하는 것도 걱정된다”고 말했다.

일부 지방의회 관계자와 시위 참가자들이 14일 오후 서울 송파구 올림픽공원 내 구조물 설치를 두고 갈등을 빚고 있다. 안효빈 기자

일부 지방의회 관계자와 시위 참가자들이 14일 오후 서울 송파구 올림픽공원 내 구조물 설치를 두고 갈등을 빚고 있다. 안효빈 기자

이날 오후 1시쯤 일부 지방의회 의원들이 공원 내에 헌화 공간 설치를 추진했다. 투표용지 부족 사태로 인해 ‘민주주의가 사망했다’는 취지에서 분향소를 설치하려 한 것이다. 그러자 시위 참가자들 사이에 갈등이 빚어졌다.

한 의원은 “정치적 목적이 아니라 시민들이 함께할 수 있는 공간을 만들려는 취지”라고 주장했지만, 기존 시위 참가자들은 반발했다. 최모씨(58)는 “공원 내 구조물 설치는 엄연한 불법인데 왜 하려는지 모르겠다”며 “불법적인 행동을 하면 집회 참가자 전체 이미지가 나빠진다”고 말했다. “빌미를 만들지 말라”, “구조물 설치 안 하고도 충분히 시위할 수 있지 않느냐” 등의 목소리도 나왔다.

일부 참가자들은 공원 측에 항의하는 의원을 둘러싸고 “부정선거 재선거”, “당일투표 수개표” 등의 구호를 외치기도 했다.

공원 측은 집회 내용과 무관하게 시설물 설치 규정을 적용한 것이라고 설명했다. 올림픽공원 관계자는 “구조물은 대관 신청과 승인을 받아야 설치할 수 있다”며 “집회 내용과 무관하게 안전사고 예방과 시설물 관리 규정에 따라 철거를 요청한 것”이라고 밝혔다.

이날 올림픽공원 체조경기장에서는 가수 김준수씨(시아준수) 콘서트가 열렸지만 시위 참가자들과 관람객 사이에 별다른 충돌은 발생하지 않았다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글