잠실 떠난 2030, ‘참정권’ 구호만 들고 독자적 공간...“새 아젠다 열망”

“광화문 집회 같아졌다”…SNS로 따로 모여 ‘참정권 요구’ 전문가 “2030, 기존 정치 문법 거부하고 개인 권리 집중”

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위의 주축이었던 20·30대 청년층 일부가 극단화 양상을 보이는 잠실을 떠나 새 공간을 만들고 있다. 이들은 극우세력의 ‘부정선거’ 등 구호와 선을 긋고 ‘참정권 회복’에 초점을 맞추고 있다.

14일 경향신문 취재를 종합하면, 지난 11일 온라인 커뮤니티 디시인사이드에 ‘참정권 갤러리’가 개설됐다. 이곳 이용자들은 카카오톡 오픈채팅방을 만들어 정보를 나누고 있다. 이날 기준 257명이 채팅방에 참여했다.

이들은 투표용지 부족 사태를 두고 ‘참정권 보장’ 요구에 집중하자는 데에 인식을 같이하고 있다. 채팅방에는 ‘특정인 비하 및 혐오 구호 금지’, ‘특정 국가 및 외국인 폄하 금지’ 등 규칙이 공지됐다. 잠실 시위 현장에서 일부 극우 인사들이 정치인과 경찰, 특정 국가 등을 비하·조롱하는 행태를 염두에 둔 것으로 보인다. 운영자는 “현 사태는 정치적 쟁점이 아닌 헌법적 가치의 문제”라고 했다.

오프라인에서도 유사한 흐름이 나타나고 있다. 전날 서울 마포구 홍대입구역 인근에서는 태극기를 제외한 모든 깃발을 금지하고 ‘재선거’ 피켓만 허용하는 시위가 열렸다. 주최자는 사회관계망서비스(SNS) 스레드에 “투표용지 부족 사태에 많은 국민이 모인 것은 정치적 구호 때문이 아니다”라며 “참정권 침해가 일어났고 그 투표장을 지키던 국민이 제지당하는 모습을 봤기 때문”이라고 밝혔다. 시위에는 약 40명이 모인 것으로 전해졌다.

잠실 시위에 참여한 일부 시민들은 시위가 점차 극우화하자 발길을 끊었다고 밝혔다. 시위가 시작된 지난 5일 첫날부터 참여했다는 이모씨(34)는 “하루에 두번씩 참여할 만큼 열성적이었지만 부정선거 구호가 나온 이후로는 가지 않는다”고 말했다. 그는 “시위 분위기가 갈수록 ‘윤석열 어게인’, ‘부정선거’ 구호가 울려 퍼지는 광화문 집회같이 됐다”며 “특정 정치 진영에 힘을 싣고 싶지 않았다”고 말했다.

첫날 시위에 참여했던 A씨도 SNS에 “정치에 관심 없는 한 사람으로서 이번 투표용지 부족 사태에 분노해 참여했다”며 “증거도 확실하지 않은 부정선거를 외치는 곳이었다면 집회에 참여하지 않았을 것”이라고 적었다.

대학가도 정치적 진영과 선을 긋고 잠실이 아닌 공간에서 목소리를 내고 있다. 투표용지 사태와 관련한 전국 대학 학생회 성명을 모은 홈페이지 ‘한표의 기록’이 대표적이다. 홈페이지 운영자는 공지에서 “이 기록은 어느 편을 들기 위한 것이 아니다. 누구도 빼앗을 수 없는 참정권의 문제이기 때문”이라고 밝혔다. 한표의 기록에 따르면 215개 대학 396건의 성명에서 가장 많이 등장한 표현은 민주주의(96%), 참정권(94%), 신뢰·공정성(87%) 등이다.

고려대 재학생 이정현씨(24)는 “선거관리위원회가 잘못했다는 주장 자체는 명백한 상식의 문제인데, 정치적 해석과 프레임이 들어오는 순간 사안의 본질이 흐려진다”고 말했다. 연세대 재학생 문지연씨(24)도 “친구들 모두 투표용지 부족은 대학에서 목소리를 내야할 문제라는 데 동의하면서도, 그 과정에서 극단적인 정치 진영과는 연관되지 않으려 했다”고 말했다.

전문가들은 이런 흐름을 기존 보수 집회 문법과는 구별되는 새로운 움직임으로 평가했다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 “부정선거를 주장하는 세력은 집단적 이익에 익숙한 이념지향적 세력”이라며 “반면 ‘내 개인적 권리가 침해됐다’는 데 분노하는 20·30은 집단주의적 문법이 통하지 않으니 따로 나가는 것이 당연한 결과”라고 말했다.

구정우 성균관대 사회학과 교수는 “양극화가 극단화된 사회에서 (20·30이) 참정권이라는 합리적 어젠다로 많은 시민의 공감을 얻었는데, 이것이 강성 우파의 부정선거 주장에 오염되자 중도적 목소리를 이어가려는 새로운 공간을 만들어가고 있는 것”이라고 분석했다.

이번 사태를 수사하는 검·경 합동수사본부는 지난 11일부터 진행한 중앙선관위 서버에 대한 압수수색을 전날 마무리했다. 합수본은 압수물을 분석하고 관련자들을 불러 조사할 방침이다.