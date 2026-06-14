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본문 요약

유흥식 추기경이 바티칸에서 열린 특별미사 강론을 통해 한반도 평화와 화해의 메시지를 전했다.

이어 유 추기경은 "대결보다 대화가, 증오보다 화해가, 두려움보다 신뢰가 더 큰 힘이 될 수 있음을 우리 대한민국이 대통령님과 함께 온 세상에 증언하는 나라가 되기를 희망한다"고 말했다.

유 추기경은 "진정한 평화는 단지 갈등을 멈추고 싸우지 않는 상태에 머무는 것이 아니라 마음을 활짝 연 대화, 인간의 존엄성에 대한 존중, 상대의 처지를 이해하려는 노력과 함께 시작된다"고 밝혔다.

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유흥식 추기경 “대결보다 대화, 증오보다 화해가 더 큰 힘”

입력 2026.06.14 17:00

  • 박경은 기자

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바티칸 특별미사서 한반도 평화 메시지

올해 1월 경향신문과 인터뷰하고 있는 유흥식 추기경. 정효진 기자

올해 1월 경향신문과 인터뷰하고 있는 유흥식 추기경. 정효진 기자

유흥식 추기경이 바티칸에서 열린 특별미사 강론을 통해 한반도 평화와 화해의 메시지를 전했다. 유 추기경은 14일 바티칸 성 바오로 대성전에서 봉헌된 ‘평화와 연대를 위한 특별미사’에서 이재명 대통령 내외, 정부 관계자 등이 참석한 가운데 “한반도는 아직 분단의 상처를 끌어안고 살고 있다”면서 “우리는 어떤 이유로도 평화를 포기할 수 없으며 평화를 건설하기 위해 온 힘을 다해 노력해야 한다”고 말했다.

유 추기경은 이날 강론에서 레오14세 교황이 선출 직후 건넨 첫 인사인 “평화가 여러분 모두와 함께”를 인용하며 갈라진 세계를 향한 교회의 사명을 강조했다. 그는 이 말이 단순한 축복이 아니라 전쟁과 분열의 시대를 향한 교회의 사명 선포라고 설명했다. 이어 유 추기경은 “대결보다 대화가, 증오보다 화해가, 두려움보다 신뢰가 더 큰 힘이 될 수 있음을 우리 대한민국이 대통령님과 함께 온 세상에 증언하는 나라가 되기를 희망한다”고 말했다.

유 추기경은 “진정한 평화는 단지 갈등을 멈추고 싸우지 않는 상태에 머무는 것이 아니라 마음을 활짝 연 대화, 인간의 존엄성에 대한 존중, 상대의 처지를 이해하려는 노력과 함께 시작된다”고 밝혔다. 정치와 외교의 언어는 서로 다를 수 있지만 생명을 지키고 사람을 살리며 공동선을 추구하려는 마음은 결국 복음의 정신 안에서 서로 만날 수 있다는 것이다.

강론 후반부에서 유 추기경은 평화의 출발점으로 ‘연민’을 제시했다. 그는 “형제들에 대한 관심과 연민은 평화와 떼어낼 수 없는 덕목”이라며 “폭력의 자리에 연민이 들어서고 무관심의 자리에 소통이 들어서야 한다”고 말했다. 이어 “대화가 불가능해 보이는 상대라 할지라도 경청의 마음을 지니고 만남을 추구해야 평화의 길이 열린다”면서 “지금 전 세계에 혼란과 갈등이 만연하지만 예수 그리스도께서 가르쳐주신 연민과 화합의 정신으로 형제들을 대하며 대화와 사랑의 길로 나아가자”고 당부했다.

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