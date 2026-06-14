유흥식 추기경 “대결보다 대화, 증오보다 화해가 더 큰 힘”

바티칸 특별미사서 한반도 평화 메시지

유흥식 추기경이 바티칸에서 열린 특별미사 강론을 통해 한반도 평화와 화해의 메시지를 전했다. 유 추기경은 14일 바티칸 성 바오로 대성전에서 봉헌된 ‘평화와 연대를 위한 특별미사’에서 이재명 대통령 내외, 정부 관계자 등이 참석한 가운데 “한반도는 아직 분단의 상처를 끌어안고 살고 있다”면서 “우리는 어떤 이유로도 평화를 포기할 수 없으며 평화를 건설하기 위해 온 힘을 다해 노력해야 한다”고 말했다.

유 추기경은 이날 강론에서 레오14세 교황이 선출 직후 건넨 첫 인사인 “평화가 여러분 모두와 함께”를 인용하며 갈라진 세계를 향한 교회의 사명을 강조했다. 그는 이 말이 단순한 축복이 아니라 전쟁과 분열의 시대를 향한 교회의 사명 선포라고 설명했다. 이어 유 추기경은 “대결보다 대화가, 증오보다 화해가, 두려움보다 신뢰가 더 큰 힘이 될 수 있음을 우리 대한민국이 대통령님과 함께 온 세상에 증언하는 나라가 되기를 희망한다”고 말했다.

유 추기경은 “진정한 평화는 단지 갈등을 멈추고 싸우지 않는 상태에 머무는 것이 아니라 마음을 활짝 연 대화, 인간의 존엄성에 대한 존중, 상대의 처지를 이해하려는 노력과 함께 시작된다”고 밝혔다. 정치와 외교의 언어는 서로 다를 수 있지만 생명을 지키고 사람을 살리며 공동선을 추구하려는 마음은 결국 복음의 정신 안에서 서로 만날 수 있다는 것이다.

강론 후반부에서 유 추기경은 평화의 출발점으로 ‘연민’을 제시했다. 그는 “형제들에 대한 관심과 연민은 평화와 떼어낼 수 없는 덕목”이라며 “폭력의 자리에 연민이 들어서고 무관심의 자리에 소통이 들어서야 한다”고 말했다. 이어 “대화가 불가능해 보이는 상대라 할지라도 경청의 마음을 지니고 만남을 추구해야 평화의 길이 열린다”면서 “지금 전 세계에 혼란과 갈등이 만연하지만 예수 그리스도께서 가르쳐주신 연민과 화합의 정신으로 형제들을 대하며 대화와 사랑의 길로 나아가자”고 당부했다.