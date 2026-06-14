“불법 인간은 없다”…미등록 이주민 체류권 보장 촉구 ‘오체투지’ 행진

“우리는 한국 경제의 가장 밑바닥에서 경제 발전을 위해 일했지만, 그림자처럼 살아왔습니다. 임금체불과 산업재해를 당하고, 차별 속에 살고 있습니다. 여러분들이 오늘도 먹는 밥상 위의 음식, 편안하게 잠자리에 드는 침대도 우리 이주노동자들이 흘린 땀의 결실입니다.”

마숨 마석가구공단 방글라데시 대표는 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 진행한 ‘미등록 이주민 체류권 보장 촉구’ 기자회견에서 이렇게 밝혔다. 마숨 대표는 “우리도 단속이라는 악몽을 꿈꾸지 않고, 여러분처럼 편히 자고 싶다”며 “한국 사회가 차별 없는 평등한 세상이 될 수 있도록 도와달라”고 말했다.

기자회견에는 난민인권센터 등 이주단체와 이주민 등 약 120명이 참여했다. 이들은 기자회견 뒤 청와대까지 행진했다. 이날 오후 갑작스럽게 비가 퍼부었지만, 일부 참가자들은 오체투지를 진행했다. 두 손을 모으고 땅에 무릎을 꿇고 바닥에 이마와 손을 대는 등 ‘10보 1배’ 행진을 했다.

참가자들은 “오늘 우리는 가장 낮은 자세로 온몸을 땅에 엎드리는 오체투지를 통해 그동안 이 문제를 침묵하고 회피해 온 우리 사회의 과오를 온몸으로 성찰하고자 한다”며 “정부는 반인권적 낙인찍기를 중단하고, 미등록 이주민에 대한 체류권 보장을 시행하라”고 밝혔다.

이들은 “미등록 이주민 문제는 개인의 부도덕이나 위법 행위가 아니다”라며 “고용허가제, 계절근로제 등 이주노동 제도가 지닌 경직된 사업장 이동 제한과 사업주에게 종속된 노동 구조, 그리고 단속·구금·추방으로 유지되는 국경 통제 등으로 인한 정부의 제도·정책이 낳은 구조적 모순의 결과물”이라고 주장했다. 그러면서 “정부가 ‘불법’이라는 낙인을 찍어 미등록 이주민들은 취약한 집단으로 전락해 임금체불과 산재, 인권 침해와 의료 접근권 박탈이라는 인권 사각지대 속에 놓여 있다”고 했다

정부는 올해 초부터 이주노동 정책 개선을 추진하고 ‘2030 이민정책 미래전략’을 발표했지만, 미등록 이주민 체류권 보장에 대해서는 별다른 내용이 없다고 이들은 지적했다. 이들은 “지방선거가 마무리된 지금이 비인도적이고 야만적인 단속 중심의 배제 정책을 종식할 골든타임”이라고 말했다.

우다야 라이 이주노조 위원장은 “한국 산업 현장에 필요해서 데리고 온 이주노동자들이 차별적인 제도 때문에 미등록이 되고, 체류자격이 없다고 단속·추방되는 것”이라며 “행정 절차상 미등록이 되는 건데 정부는 범죄자 취급을 하고 있다”고 말했다. 그러면서 “단속의 위협과 공포로 목소리를 내지 못하게 하고 이를 빌미로 사업주들이 노동착취를 하고 있다”며 “이재명 정부는 비극을 부르는 강제 단속을 중단하고, 모든 미등록 이주노동자 체류권 보장해야 한다”고 했다.

이주단체들은 ‘미등록 이주민 체류권 보장’, ‘반인도적 단속·추방 중심 국가 폭력 폐기’, ‘정부·시민사회가 참여하는 사회적 공론화를 통한 체류권 보장 로드맵 수립’, ‘이주노동자 사업장 이동의 자유 보장’ 등을 촉구했다.