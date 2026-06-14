22대 후반기 국회 임기는 지난달 30일 시작됐다. 6·3 지방선거 일정으로 인해 새 국회의장단이 지난 5일 선출됐고, 국민의힘 원내대표가 지난 10일 뽑히면서 여야 진용이 갖춰졌다. 이제 더불어민주당과 국민의힘이 원 구성 협상을 조속히 마무리해 후반기 국회를 서둘러 정상 가동시켜야 한다.

거대 양당은 지금껏 상임위원장 자리를 두고 갈등하느라 국회를 상습적으로 공전시켰다. 이번 원 구성 협상도 현재로선 순조롭지 않다. 민주당은 법사위원장을 내주려 하지 않고, 전반기 국회에서 국민의힘이 맡았던 재정경제기획위·정무위 등 경제 상임위도 가져오려고 한다. 이재명 정부의 주요 국정과제 이행을 뒷받침하기 위해서라는 명분을 들고 있다. 반면 국민의힘은 민주당의 입법 독주를 막기 위해 법사위만큼은 차지해야 한다 하고, 다른 상임위에 대해서도 민주당에 “많은 양보”를 요구하고 있다. 전반기 국회에서 상임위 17곳 중 민주당은 10곳, 국민의힘은 7곳이었다.

민주당은 오는 18일까지 원 구성 협상을 마무리하겠다며 지연될 경우 상임위원장을 모두 차지하겠다고 국민의힘을 압박하고 있다. 국민의힘의 국정 발목잡기를 더 이상 묵과하지 않겠다는 것이다. 그러나 민주당의 18개 상임위 독식은 바람직하지 않다. 의석 비율을 감안해 야당과 상임위를 배분해야 한다. 국민의힘이 정부·여당 견제를 위해 주요 상임위를 확보해야 한다는 주장도 이해할 수 있다. 하지만 전반기 국회 때처럼 여야가 합의한 민생법안까지 필리버스터를 하는 무책임한 행동을 하지 않겠다고 약속해야 한다.

후반기 국회에는 현안이 산적해 있다. 당장 한성숙 국무총리 지명자 인사청문회, 선거관리위 투표용지 부족 사태의 진상규명을 위한 국정조사가 기다리고 있다. 고물가·고금리·고환율로 시름이 깊어지고 있는 민생 경제 대책도 시급하다. 이런 상황에서 여야가 당리당략을 위해 원 구성을 지연시킨다면 직무유기라고 할 수밖에 없다.

국회가 가동되지 못하면 그 피해는 국민들에게 돌아간다. 여야가 국민의 입장에서 대화와 타협의 정신을 발휘한다면 원 구성 협상도 합의에 이를 수 있을 것이다. 조정식 국회의장도 국회 수장으로서 중재의 리더십을 보여야 한다. 22대 후반기 국회가 아무쪼록 민생을 위해 일하는 국회의 모범을 보여주길 바란다.