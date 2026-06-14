









세계적인 생성형 인공지능(AI) 기업 앤트로픽 경영진이 AI의 개발 속도를 늦추고 정부 규제를 강화하자고 제안했다. 초고성능 AI 모델 ‘클로드’를 개발한 앤트로픽은 챗GPT의 오픈AI보다 높은 기업가치를 평가받고 있는 AI 업계의 선두주자다. AI 기업 대부분이 혁신을 명분으로 정부에 규제 완화를 요구하는 가운데 선두 기업이 오히려 규제 강화를 촉구하고 나선 것은 의미심장하다.

다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)는 지난 10일(현지시간) 공개한 에세이에서 초고성능 AI 모델이 초래할 수 있는 위험을 막기 위해 정부가 더 강력히 규제해야 한다고 주장했다. 아모데이는 “‘클로드 미토스 프리뷰’ 같은 프런티어 AI 모델이 사이버 보안, 금융 인프라, 핵심 기반시설, 국가안보에 실질적인 위험을 끼칠 수 있다”며 “AI 모델도 기술 테스트와 감사를 거쳐야 하고 엄격한 안전 기준을 충족하지 못하면 정부가 배포를 막거나 철회할 권한을 가져야 한다”고 했다. 앞서 지난 4일에는 앤트로픽의 사내 연구소 책임자 마리나 파바로와 공동창업자 잭 클라크가 AI 모델의 발전이 인간의 개입 없이 스스로 개선될 수 있는 ‘재귀적 자기 개선’으로 향하는 것으로 보인다며 세계가 AI 모델 개발 속도를 늦추는 방안을 검토해야 한다고 제안했다.

생성형 AI는 이미 상당량의 인간 노동을 대신하며 우리 사회에 ‘고용 축소’라는 충격을 주고 있다. 대인 관계를 단절하고 오직 AI와의 소통에만 매달려 폐인이 돼가는 청소년들의 실태도 보도되고 있다. 이런 상황에서 인간의 개입 없이 AI가 스스로 진화하는 단계로 진입해 통제 불능이 된다면 그로 인한 위험과 사회적 혼란은 상상을 초월할 것이다. 스스로 성장한 기계가 인류를 멸망시킨다는 내용의 영화 <터미네이터>가 현실이 될 수도 있는 것이다. 그럼에도 기술 권력만 좇는 빅테크들과 AI를 이용한 경제성장에 ‘올인’하는 국가들 간의 치열한 경쟁 탓에 AI 개발은 브레이크 없이 질주하고 있다.

국제사회는 앤트로픽 경영진이 던진 경고를 결코 가볍게 봐선 안 된다. AI 모델이 시장에 나오기 전 철저한 안전성 검증을 거치도록 법적·제도적 장치를 마련하는 것이 시급하다. AI가 인류의 파괴가 아닌 행복에 기여하는 도구가 되도록 하는 방안에 대한 진지한 논의를 시작해야 할 때다.