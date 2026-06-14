난민캠프에서 월드컵 영웅으로…20세 청년, 월드컵 데뷔전 결승골

탄자니아 난민 캠프에서 태어나 호주 축구 기대주로 성장한 네스토리 이란쿤다(20·왓퍼드)가 월드컵 본선 데뷔전에서 결승 골을 터뜨리며 호주의 승리를 이끌었다.

호주(세계랭킹 27위)는 14일 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버 BC플레이스에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 D조 1차전에서 튀르키예를 2-0으로 꺾었다.

이란쿤다는 전반 27분 폴 오콘-엥스틀러의 패스를 받아 페널티지역 왼쪽에서 오른발 슈팅으로 선제골을 넣었다. 월드컵 본선 데뷔전에서 기록한 데뷔골. 이란쿤다는 호주 축구대표팀의 월드컵 역대 최연소 득점자가 됐다. 종전 기록은 2010 남아프리카공화국 월드컵 가나전에서 득점한 브렛 홀먼(당시 26세)이 보유하고 있었다. 경기 후 그는 “믿기지 않는다. 꿈이 이뤄졌다”며 “우리는 좋은 팀인데 사람들이 우리를 과소평가하는 것을 좋아하지 않는다”고 말했다.

이란쿤다의 삶은 축구 못지않게 극적이다. 그는 2006년 탄자니아 키고마의 난민 캠프에서 태어났다. 부모는 부룬디 내전을 피해 고국을 떠난 난민이었다. 생후 3개월 무렵 가족과 함께 호주로 이주한 그는 애들레이드 북부에서 성장하며 축구를 시작했다. 어린 시절 지역 클럽에서 두각을 나타낸 그는 애들레이드 유나이티드 유소년팀을 거쳐 15세에 프로 무대에 데뷔했다. 폭발적인 스피드와 강력한 슈팅 능력으로 호주 최고의 유망주 가운데 한 명으로 평가받았고, 2024년 독일 명문 바이에른 뮌헨으로 이적하며 A리그 역대 최고 이적료 기록을 세웠다. 그러나 바이에른에서는 1군 출전 기회를 잡지 못했다. 월드컵 출전이라는 목표를 위해 지난해 잉글랜드 챔피언십 왓퍼드로 이적했고, 이번 시즌 42경기에서 4골 5도움을 기록하며 대표팀 주전으로 자리 잡았다.

이란쿤다는 이날 득점 뒤 코너 플래그를 주먹으로 치는 세리머니를 펼쳤다. 호주 축구의 전설 팀 케이힐을 떠올리게 하는 장면이었다. 그는 “팀 케이힐은 내 축구 인생에서 가장 큰 영감을 준 선수”라며 “골을 넣으면 그와 같은 세리머니를 하겠다고 오래전부터 마음먹었다”고 말했다. 주를 이끄는 토니 포포비치 감독은 “젊은 선수들이 보여준 경기력이 자랑스럽다”며 “멀리까지 와 응원해준 팬들에게 기쁨을 안겨줄 수 있어 행복하다”고 말했다.