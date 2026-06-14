주식·채권 팔아 집 샀다···올해 1~4월 3조7천억원

올해 들어 주식·채권을 판 자금 3조7000억원이 부동산 사들이는 데 사용됐다. 특히 이중 약 65%인 2조4000억원은 서울 주택 매입에 사용됐으며, 강남 3구에 자금이 집중됐다.

국회 국토교통위원회 소속 김종양 국민의힘 의원실이 14일 국토교통부에서 제출받은 자금조달계획서 집계를 보면, 올해 1∼4월 주식·채권 매각대금 3조7254억9400만원이 주택 매입 자금으로 투입됐다.

주택 취득 자금조달계획서는 주택을 살 때 구입 자금의 출처를 밝히는 자료로, 규제지역(투기과열지구·조정대상지역) 내 모든 주택과 비규제지역 실거래가 6억원 이상 주택 매매 계약을 할 때 계약일로부터 30일 이내 관할 지방자치단체에 제출해야 한다.

1~4월 자금조달계획서를 보면, 주식·채권을 처분해 마련한 주택 구입 자금의 65.5%(2조4396억3천100만원)가 서울 주택을 사는 데 쓰였다.

특히 강남구(3706억9100만원), 송파구(3531억5100만원), 서초구(2903억8200만원) 등 강남 3구에 가장 많은 자금이 유입됐다.

가격대별로 보면, 15억원 이상 고가주택 매입에 활용된 주식·채권 매각대금 비중이 크게 늘어났다. ‘15억원 이상’ 주택 매매에 활용된 주식·채권 매각대금 비중은 2020년 3.2%, 2021년 4.9%, 2022년 4.5%, 2023년 4.1%, 2024년 4.6%, 2025년 4.7% 등으로 5% 이내 수준이었으나 올해 들어 1월~3월 9%대로 올라섰으며, 4월 13.2%까지 상승했다.

주식과 채권을 팔아 부동산으로 넘어온 자금 규모가 가장 큰 연령대는 30대였다. 올해 1~4월 30대의 주식·채권 매각 대금은 1조2592억4300만원으로 집계됐다. 40대(1조1086억8100만원), 50대(8022억1200만원), 60대 이상(4893억1500만원), 20대(659억3500만원), 20대 미만(1억800만원)이 뒤를 이었다.

김 의원은 “정부는 자본시장 자금이 부동산으로 이동하는 상황을 엄중히 인식하고 부동산 정책 기조를 재검토해야 한다”고 말했다.