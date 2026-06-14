동네 강아지도 만 원짜리를 물고 다녔다는 우스개가 있었다. 탄광으로 부흥했던 나의 고향, 강원도 태백 이야기다.



내가 보고 자란 태백은 조금 달랐다. 석탄산업합리화 정책으로 탄광들은 사라졌다. 이따금 학교에선 석탄박물관으로 역사공부를 갔다. 포르말린에 잠긴 진폐증 환자의 폐를 보며 한 친구가 울음을 터트렸다. “우리 아빠 폐가 저렇대.” 폐광은 끝난 역사가 아니었다. 전기가 끊겨 컴컴한 친구 집에 초대되기도 했다. 도시를 떠받치던 산업이 저물 때, 가난은 특별한 누군가의 일이 아니게 된다는 사실을 그때 배웠다.



이후 지역을 살린다며 카지노가 들어섰다. 카지노 불빛이 화려한들 노동자들의 삶이 밝아지진 않았다. 탄을 캐던 하청 광부들은 카지노 하청업체의 청소, 경비 등 노동자가 되었다. 불안정한 일자리가 또 다른 불안정한 일자리로 이어졌다. 오늘날 석탄화력발전소 노동자들 이야기를 남의 일처럼 들을 수 없는 까닭이다.



정부는 2038년까지 전국 석탄화력 37기를 폐쇄할 계획이다. 이미 5기가 폐쇄됐다. 이에 대한 발전노동자들의 대응은 깊은 인상을 남긴다. 발전노동자는 폐쇄에 맞서 단순히 발전소를 계속 가동하라 요구하지 않는다. 기후위기 대응을 위해 석탄발전이 중단되어야 한다는 사실을 누구보다 잘 알기 때문이다. 문제는 그 이후다. 폐쇄 이후 노동자들은 어디로 가야 하는가. 특히 발전소를 떠받쳐온 비정규직 노동자들의 고용은 어떻게 보장할 것인가. 중대재해의 원인이었던 다단계 하청구조는 여전히 유지되고, 정부가 약속한 직접고용 역시 이행되지 않고 있다.



노동자들은 기후위기를 막기 위해 일자리를 포기하라는 선택도, 일자리를 지키기 위해 위기를 외면하라는 선택도 거부한다. 나아간 요구를 건다. 공공재생에너지 확대를 통한 고용 보장. 노동자·시민이 에너지 전환방향을 결정하는 정의로운 전환이다.



재생에너지마저 민간기업의 새로운 수익원으로 여겨지는 이때, 발전노동자들은 고용 불안 방어를 넘어 노동자와 시민이 에너지 생산체계의 주체가 돼야 한다고 말한다. 사회단체에서 가난과 불평등에 관한 활동을 이어오며 더 분명히 알게 된 것이 있다. 집값이 오를 때도, 에너지 요금이 오를 때도, 일자리가 사라질 때도, 그 부담은 언제나 가난한 사람들에게 먼저 도착한다는 사실이다.



가난은 사람들을 고립시키기만 하지 않는다.오히려 우리는 그 자리에서 서로의 삶이 연결되어 있다는 사실을 발견하곤 한다. 그간 태안과 창원에서 정의로운 전환을 위한 노동자 시민 행진이 열렸다. 한 산업에 기대어 살던 지역은 앞으로 어떻게 살아야 할까. 누가 에너지를 소유하고 이익을 가져가는가. 그 사이 누구부터 가난해지는가. 이 질문을 모두의 것으로 받아안으며 서울의 기초생활수급자, 쪽방 주민들은 발전노동자들의 외침에 함께했다.



왜 가난한 이들이 연대했을까. 에너지가 상품이 되는 문제와 가난 문제는 따로 떨어져 있지 않다는 것을 삶으로 느꼈기 때문이다. 노동자를 더 열악한 일자리로 몰아넣는 사회는 가난한 사람들을 더 열악한 집과 삶으로 밀어넣는 사회와 다르지 않다.



어릴 적 태백의 풍경을 떠올리니 오늘날 노동자와 지역을 함께 지키자는 요구가 더욱 절실하게 다가온다. 기후위기 시대, 에너지 전환은 필수적이지만 또 다른 희생과 가난으로 이어져선 안 된다. 기후와 일자리, 지역사회를 같이 지키자는 발전노동자들의 용기에 기꺼이 함께한다.