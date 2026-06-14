조카 위한 세리머니, 스코틀랜드의 ‘환희’로

아이티전 존 맥긴 결승골로 36년만에 본선 감격 승리

공이 골문 안으로 빨려 들어가자 존 맥긴(애스턴 빌라)은 늘 그랬던 것처럼 두 손을 눈가에 갖다 대고 ‘배트맨 세리머니’를 펼쳤다. 조카를 위해 시작한 이 세리머니는 월드컵 본선 승리를 36년 동안 기다려온 스코틀랜드 국민들을 위한 기쁨의 몸짓이 됐다.



스코틀랜드는 14일 미국 매사추세츠주 보스턴에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 C조 1차전에서 아이티를 1-0으로 꺾었다.



승점 3점을 챙긴 스코틀랜드는 같은 날 1-1로 비긴 브라질과 모로코를 제치고 조 선두로 올라섰다. 스코틀랜드는 오는 20일 같은 장소에서 모로코와 조별리그 2차전을 치른다.



맥긴의 한 방이 모든 것을 결정지었다. 맥긴은 전반 28분 체 애덤스(토리노)의 슈팅이 아이티 골키퍼 조니 플라시드(SC 바스티아)의 선방에 막혀 흘러나오자 재빨리 쇄도해 왼발로 밀어 넣었다. 맥긴은 만 31세 238일 나이에 월드컵 본선에서 골을 넣어 스코틀랜드 역사상 월드컵 최고령 득점자가 됐다. 스코틀랜드가 월드컵 본선에서 승리한 것은 1990년 이탈리아 대회 조별리그에서 스웨덴을 2-1로 꺾은 이후 무려 36년 만이다. 1998년 프랑스 월드컵 이후 28년 만에 본선 무대로 돌아온 스코틀랜드는 이번이 통산 아홉 번째 월드컵 출전이다. 그러나 앞선 여덟 차례 대회에서는 단 한 번도 조별리그를 통과하지 못했다.



이번 대회는 48개국 체제로 확대돼 각 조 1·2위와 성적이 좋은 조 3위 8개 팀이 32강에 진출한다. 브라질, 모로코와 함께 C조에 속한 스코틀랜드로서는 반드시 잡아야 했던 아이티전을 승리로 장식하면서 사상 첫 월드컵 토너먼트 진출 가능성을 크게 높였다.



세인트 미렌에서 프로 생활을 시작해 히버니언을 거쳐 2018년 애스턴 빌라에 입단한 맥긴은 구단을 상징하는 선수로 자리 잡았다.



입단 첫 시즌 팀의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격을 이끌었고, 주장 완장을 차고 유럽 무대에서도 굵직한 성과를 냈다.



맥긴은 시력 문제로 보호용 안경을 착용하는 조카가 위축되지 않기를 바라는 마음에서 골을 넣을 때마다 두 손으로 눈가를 감싸는 세리머니를 펼치고 있다.



맥긴은 “아이티전은 완벽한 경기력은 아니었지만 무실점으로 승점 3점을 챙긴 것이 가장 중요하다”며 “스코틀랜드가 다시 월드컵에서 승리했다는 사실이 가장 중요한 의미”라고 말했다.



그는 “아이티가 우리를 괴롭혔듯 우리도 강호 모로코를 괴롭힐 수 있다”며 “승점 1점이든 3점이든 얻는다면 스코틀랜드 축구가 한 번도 가보지 못한 곳에 가게 된다”고 덧붙였다.

