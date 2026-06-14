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본문 요약

한국토지주택공사가 오는 30일 군포대야미 A1블록 입주자 모집공고를 시행한다.

A1블록은 6년 분양전환형 공공임대주택으로 공급된다.

6년 분양전환 공공임대는 6년간 임대로 거주한 뒤 분양 여부를 선택하는 것이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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금정역 GTX-C 개통 수혜 ‘군포대야미’ A1블록 378가구

입력 2026.06.14 20:23

수정 2026.06.14 20:25

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금정역 GTX-C 개통 수혜 ‘군포대야미’ A1블록 378가구

한국토지주택공사(LH)가 오는 30일 군포대야미 A1블록 입주자 모집공고를 시행한다. 군포대야미 A1블록은 총 378호 규모다. 전용 55㎡는 52호, 전용 59㎡는 326호가 공급된다. A1블록은 6년 분양전환형 공공임대주택으로 공급된다. 6년 분양전환 공공임대는 6년간 임대로 거주한 뒤 분양 여부를 선택하는 것이다. 분양전환가격은 ‘입주 시 감정가’와 ‘분양전환 시 감정가’의 산술평균 금액으로 결정된다.

청약 접수는 사전청약 당첨자를 대상으로 다음달 13~14일 이틀간 진행된다. 다음달 21~23일에는 특별공급 및 일반공급 청약을 접수한다. 8월 중 당첨자 발표, 2029년 하반기 입주다.

군포대야미 A1블록은 영동고속도로 군포IC와 수원광명고속도로 등이 인접해 서울 강남권 및 경기 남부 주요 거점 도시로의 차량 이동이 편리하다. 인근 금정역에 GTX-C 노선 개통이 예정돼 있어 서울 강남권 접근성이 개선될 전망이다. 수리산 자락에 둘러싸여 있고, 갈치저수지와 반월호수에 인접했다.

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