동탄·오산 더블 생활권 ‘북오산자이 드포레’ 이달 분양

GS건설이 경기 오산시 내삼미2구역 A2블록(내삼미동 288번지 일원)에 총 2792가구 규모의 ‘북오산자이 드포레’를 이달 중 분양한다.



북오산자이 드포레는 지하 2층~지상 29층, 11개 동, 총 1517가구 규모로 지어진다. 지난 1월 A1블록에 공급된 ‘북오산자이 리버블시티’ 1275가구와 함께 자이 브랜드 타운을 형성하게 된다.



이 단지는 수도권제2순환고속도로 북오산IC가 인접해 서울, 수원, 용인 등 수도권 주요 지역으로 이동하기 수월하고, 경부고속도로 진입도 편리하다. 지하철 1호선 오산대역도 이용할 수 있다. 삼성전자 기흥·화성 사업장과 동탄 테크노밸리, 오산가장일반산업단지 등이 가까워 주요 산업단지·업무지구로의 출퇴근이 편리하다.



동탄신도시와 오산시의 생활 인프라를 동시에 누릴 수 있는 점도 특징이다. 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 한림대학교동탄성심병원 등 동탄권 편의시설과 동탄 학원가를 이용할 수 있다. 단지 인근에는 필봉산 산책로가 있고 오산천, 경기도립 물향기수목원, 동탄호수공원 등도 가깝다. 커뮤니티 시설로는 골프연습장, 피트니스센터, 사우나, 작은도서관 등이 들어선다.