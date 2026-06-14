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본문 요약

최태원 SK그룹 회장이 "360도 전방위로, 전속력으로 AI 전환에 돌입해야 할 때"라며 경영진과 구성원의 신속한 실행을 주문했다.

최 회장은 지난 11~13일 경기 이천시 SKMS 연구소에서 열린 'AI가 가져올 파괴적 혁신, AX 중심 경영으로의 대전환' 주제의 '2026 뉴 이천포럼'에서 이같이 밝혔다고 14일 SK그룹이 전했다.

최 회장은 AX의 첫 단계로 "우리의 일을 정확히 정의하고 AI를 통해 무엇을 어떻게 혁신할 것인가가 중요하다"며 평소 데이터를 꾸준히 축적해 실시간으로 문제를 파악·개선할 수 있는 바탕을 마련해야 한다고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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최태원 SK 회장, AI전환 청사진 “1 대 1 맞춤 에이전트로 조직 전체의 효율 혁신”

입력 2026.06.14 20:25

수정 2026.06.14 20:28

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  • 박홍두 기자

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최태원 SK그룹 회장이 지난 13일 경기 이천시 SKMS 연구소에서 열린 ‘2026 New 이천포럼’에서 발언을 하고 있다. SK그룹 제공

최태원 SK그룹 회장이 지난 13일 경기 이천시 SKMS 연구소에서 열린 ‘2026 New 이천포럼’에서 발언을 하고 있다. SK그룹 제공

최태원 SK그룹 회장이 “360도 전방위로, 전속력으로 AI(인공지능) 전환(AX)에 돌입해야 할 때”라며 경영진과 구성원의 신속한 실행을 주문했다.

최 회장은 지난 11~13일 경기 이천시 SKMS 연구소에서 열린 ‘AI가 가져올 파괴적 혁신, AX 중심 경영으로의 대전환’ 주제의 ‘2026 뉴 이천포럼’에서 이같이 밝혔다고 14일 SK그룹이 전했다.

최 회장은 AX의 첫 단계로 “우리의 일을 정확히 정의하고 AI를 통해 무엇을 어떻게 혁신할 것인가가 중요하다”며 평소 데이터를 꾸준히 축적해 실시간으로 문제를 파악·개선할 수 있는 바탕을 마련해야 한다고 설명했다.

특히 개인적 활용을 넘어 조직 성과로 이어지는 ‘우리의 AI’로의 진화를 강조하며 ‘1인 1에이전트’ 도입을 제시했다. 업무 특화형 개인 맞춤형 AI 비서를 전 임직원에게 보급해 업무 혁신성을 높이겠다는 구상이다.

최 회장은 “저 역시 에이전트를 수도 없이 만들어 각 사 경영진, 구성원들과 소통에 나설 것”이라며 수십 개의 회장 아바타 에이전트 활용 계획을 밝혔다.

최 회장은 AX의 본질을 ‘운영개선(O/I)’으로 정의하며 “AX 기반의 O/I를 통해 기본기와 실행력을 탄탄히 해야 한다”고 말했다.

SK의 경쟁력에 대해서는 “메모리부터 데이터센터 인프라, 에너지, 전기화 능력을 풀스택으로 갖춘 기업은 드물다”고 자신감을 보이면서도, “지금 실행하지 않으면 절호의 기회는 다시 오지 않는다”며 위기의식을 가질 것을 촉구했다.

이번 포럼에서는 경영진 논의를 실시간 요약한 AI 에이전트 ‘스카이’와 가상 패널 에이전트들이 등장해 현업 구성원들과 실시간 토론을 벌여 눈길을 끌었다.

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