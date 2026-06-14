순식간에 만든 ‘가짜 이미지’ 너머…눈과 렌즈로 포착한 ‘진짜’의 긴 여운

구본창 등 사진작가 9인의 정물 작품들 국제갤러리서 ‘진동하는 사물들’로 조우 메이플소프 ‘형태의 시학’ 개인전도 함께

국제갤러리에서 동시대 사진의 서로 다른 풍경을 보여주는 두 전시가 함께 열리고 있다. 사진작가 구본창이 기획한 ‘진동하는 사물들’은 동시대 한국 사진작가 9인의 정물 사진을 한자리에 모았다. 인공지능(AI) 생성 이미지가 범람하는 시대에, 작가 자신의 눈과 감각 그리고 카메라의 광학적 기술만을 이용해 만들어낸 사진들이다.



구본창은 사물들이 스스로 고유한 이야기를 드러내는 무대를 마련했다. 그의 ‘오브제’ 연작은 새틴 천 안감의 빈 상자들을 모아 촬영한 작품이다. 원래 있던 물건이 빠져나간 자리로부터 존재와 부재, 주연과 조연의 관계를 떠올리게 한다. ‘컬렉션’ 연작에선 쓰임의 흔적이 남은 상자와 컵 따위를 화면에 담았다. 공들여 찍은 것은 반짝이는 새 물건이 아니라 닳고 얼룩진 표면이고, 그 흔적은 사물이 지나온 시간과 이야기를 상상하게 한다. 구본창은 지난 9일 기자간담회에서 “사물들이 고해성소 안에서 침묵 속에 고백하는 느낌을 표현하고 싶었다”고 했다. 인화된 사진을 통해 보는 사람도 사물의 얘기를 같이 듣는 셈이다.



같은 공간에 자리한 정희승은 시를 사진으로 번역한다. 신작 ‘병렬투영’은 19세기 프랑스 시인 스테판 말라르메의 <주사위 던지기>에서 출발한 작업이다. 작가는 프랑스어 원문과 영어·한국어 번역을 오가며 의미의 불확정성과 열린 해석의 가능성을 떠올렸다. 난파한 배 위에서 주사위를 던질지 망설이는 선장, 그가 사라진 뒤 남겨진 듯한 깃털, 그 깃털이 다시 시인의 펜이 되는 시적 연상이 이미지로 번역됐다. 던져진 주사위의 숫자가 우연의 산물이면서도 하나의 결과로 확정되듯, 그의 사진은 우연과 필연 사이에서 진동한다.



작가들은 익숙한 사물을 단순히 기록하지 않는다. 검 프린트·포커스 스태킹·다시점 중첩 촬영과 같은 사진 기법으로 사물의 모습을 새롭게 드러내고, 설탕으로 빚은 오브제와 시들어 가는 꽃, 사라진 할아버지의 흔적을 통해 욕망과 기억, 부재와 소멸을 사유한다.



정물은 어떤 대상을 오래 볼 수 있고, 또 오래 봐야 하는 예술이다. 구본창은 “AI가 이미지를 쉽게 만들어낼 수는 있지만, 그것을 작품으로 내놓을 수 있느냐는 결국 작가의 눈에 달려 있다”고 했다. 빠르게 생성되고 사라지는 이미지의 시대에, 전시는 렌즈를 통해 현실을 마주하는 사진의 태도를 되묻는다.



함께 열리는 미국 사진작가 로버트 메이플소프(1946~1989)의 개인전 ‘형태의 시학’은 그의 사진을 관통하는 정제된 형식미와 조형성에 주목한다. 화제가 됐던 2021년 전시가 섹슈얼리티와 퀴어 문화, 유명 인사의 초상과 정물 사진 등을 폭넓게 소개했다면, 이번 전시는 작가의 독특한 시각적 언어를 살핀다.



전시는 인물과 누드, 고전 조각, 꽃, 풍경 등 그가 즐겨 다룬 주제를 아우른다. 계산된 빛과 완벽한 구도에 천착했던 그의 사진은 그리스·로마 조각의 고전적인 조형미나 비례감을 떠올리게 한다. 이를테면 흑인 남성의 누드 사진에서는 화병처럼 견고한 형식미가 느껴지고, 길게 뻗은 꽃과 줄기는 포즈를 취한 인체처럼 보인다. 화이트큐브가 아닌 한옥에 걸린 흑백사진 이미지가 마치 조각처럼 보이는 기묘한 감흥을 준다.



‘진동하는 사물들’은 K1·K2에서, ‘형태의 시학’은 한옥에서 각각 7월19일까지.

