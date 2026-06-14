전북도, 어린 꽃게 20만마리 방류

서해안 어업 대표 소득 어종…어획량 감소에 자원 회복 안간힘

겨울철 이상한파에 따른 봄철 바다 저수온 현상을 비롯한 다양한 기후변화로 서해 연안 수산자원이 감소하고 있는 가운데 전북도가 어린 꽃게 20만마리를 방류하며 자원 회복에 나섰다.



전북도 수산기술연구소는 자체 생산한 갑폭 1㎝ 이상의 어린 꽃게 20만마리를 고창 구시포에 10만마리, 군산 방축도와 부안 격포 해안에 각각 5만마리씩 방류했다고 14일 밝혔다.



방류 개체는 연구소가 조에아(Zoea·첫번째 유생) 단계부터 직접 생산·관리한 종자로, 자연 해역 적응이 가능한 크기까지 성장한 어린 꽃게들이다.



이번 방류는 전북지역을 중심으로 큰 감소세를 보이는 꽃게 자원을 회복하기 위해 추진됐다.



통계청 국가통계포털에 따르면 전북지역 꽃게 생산량은 2023년 5120t에서 2024년 3823t으로 25.3% 급감했다. 생산금액도 630억9800만원에서 490억900만원으로 22.3% 줄었다. 지난해 생산량과 생산금액은 4612t, 520억9500만원으로 예년 수준으로는 회복하지 못하고 있다.



전국 꽃게 생산량에서 전북이 차지하는 비중은 2023년 18.9%에서 2024년 18.4%, 지난해 17.5%로 점차 낮아지고 있다.



꽃게는 서해안 어업을 떠받치는 대표 소득 어종이다. 겨울철 외해로 이동했다가 봄철 산란기에 연안으로 돌아오며, 암컷 한 마리가 1년생일 때 약 100만개, 2년생일 때 최대 400만개의 알을 낳을 정도로 번식력이 뛰어나다. 초기 개체군이 안정적으로 정착하기만 하면 자원 증식 효과가 큰 어종으로 꼽힌다.



전북도는 꽃게 생산량 회복을 위해 종자 방류사업을 이어오고 있다. 수산기술연구소 집계 결과 지난해까지 전북 연안에 방류한 꽃게는 모두 1339만3000마리에 이른다. 연구소는 종자 생산 기술 고도화와 방류 효과 조사를 병행하고 있다.



앞으로는 생존율과 재포획률, 자원량 변화를 추적하는 사후 모니터링도 강화할 방침이다. 기후위기와 해양환경 변화가 가속화하는 상황에서 종자 방류가 실제 자원 회복과 어획량 증가로 이어지는지 검증하기 위해서다. 전병권 전북도 수산기술연구소장은 “방류한 어린 꽃게가 건강하게 성장해 연안 수산자원 회복과 어업인 소득 증대에 도움이 되길 기대한다”며 “지역 특성에 맞는 우량 종자를 지속적으로 생산·방류해 지속 가능한 수산업 기반을 구축하겠다”고 말했다.

