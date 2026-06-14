‘오송 지하도 참사’ 유족 93%, 심한 PTSD

생존자 90% 외상후스트레스장애 경제적 회복은 참사 전 대비 78%

3년 전 14명의 목숨을 앗아간 오송 지하차도 참사의 유가족과 생존자의 90% 이상이 심각한 외상후스트레스장애(PTSD)를 겪고 있는 것으로 조사됐다.



행정안전부 국립재난안전연구원은 ‘7·15 오송 지하차도 참사 회복 실태조사 결과’를 14일 공개하면서 “유가족과 생존자의 90% 이상이 PTSD 고위험군이며, 만성피로와 수면장애 등 신체적 고통을 동반한 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됐다”고 밝혔다.



2023년 7월15일 충북 청주시 오송읍 궁평2지하차도 인근 미호강 제방이 터지면서 당시 지하차도를 지나던 시내버스 등 차량 17대가 침수돼 14명이 숨지고 16명이 다쳤다.



연구원 조사에 따르면 유가족의 93%는 PTSD 고위험군이며, 생존자 가운데는 90%가 PTSD 고위험군이었다. 유가족의 심리 상태(10점 만점)는 참사 직후 평균 0.93에서 현재 3.73점으로 여전히 낮다. 생존자는 0.7점에서 현재 4.9점 수준에 머물렀다.



이들의 경제 회복 수준은 참사 이전 대비 78%에 그쳤다. 연구원은 “참사 이후 휴직과 퇴사, 생업 중단, 경제적 회복의 정체 등으로 인해 적극적 회복 활동이 곤란한 수준”이라고 설명했다.



유가족과 생존자는 ‘회복을 돕는 요인’으로 가족과 지인의 지지, 심리 지원, 일상 활동, 연대와 지지 등을 꼽았다. ‘회복 지연 요인’으로는 형식적 지원, 2차 가해, 참사 책임자 처벌 지연, 참사의 잊혀짐 등을 택했다. 이들은 고인을 편하게 기억할 수 있는 상태가 돼야 회복이 가능할 것으로 봤다.



이번 실태조사는 지난해 7월16일 열린 이재명 대통령·참사 유가족 간담회 이후 실시됐다. 연구원은 조사 결과를 공유하고, 15일 오후 충북대에서 재난 피해자 회복지원 체계 강화를 위한 세미나를 연다. 세미나에는 행안부 7·15 오송 지하차도 참사 피해자 지원단, 7·15 오송 지하차도 참사 유가족 및 생존자 협의회, 지방정부 등 관계자들이 참석한다.

